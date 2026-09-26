Ecoansiedade: quando o medo de desastres climáticos afeta a saúde mental

Dois anos após a enchente que devastou Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, moradores ainda convivem com o medo de uma nova tragédia. Para quem perdeu bens e precisou reconstruir a vida, a chegada de uma tempestade pode trazer de volta as lembranças de março de 2024.





A comerciante Maria Aparecida Benevenutti perdeu a antiga loja durante a enchente de 2024 e precisou recomeçar em outro ponto da cidade. Segundo ela, o trabalho foi uma das formas encontradas para seguir em frente.





“A gente viveu um momento que vai ficar para sempre marcado na vida de todo mundo de Mimoso. A gente procura sempre pensar positivo”, contou.