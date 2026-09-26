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Trauma

Ecoansiedade: quando o medo de desastres climáticos afeta a saúde mental

Dois anos após a enchente que deixou 18 mortos em Mimoso do Sul, moradores ainda temem novas tragédias; especialistas explicam os impactos emocionais

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 21:38

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

25 set 2026 às 21:38

Dois anos após a enchente que devastou Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, moradores ainda convivem com o medo de uma nova tragédia. Para quem perdeu bens e precisou reconstruir a vida, a chegada de uma tempestade pode trazer de volta as lembranças de março de 2024. 


A comerciante Maria Aparecida Benevenutti perdeu a antiga loja durante a enchente de 2024 e precisou recomeçar em outro ponto da cidade. Segundo ela, o trabalho foi uma das formas encontradas para seguir em frente.


“A gente viveu um momento que vai ficar para sempre marcado na vida de todo mundo de Mimoso. A gente procura sempre pensar positivo”, contou.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Maria Aparecida Benevenutti teme passar novamente por outra enchente Crédito: / TV Gazeta

Em março de 2024, chuvas intensas provocaram uma das maiores tragédias da história de Mimoso do Sul. Cerca de 10 mil pessoas precisaram deixar suas casas e 18 morreram. As marcas da enchente ainda podem ser encontradas pela cidade. 


Segundo a Defesa Civil municipal, o impacto também permanece na memória dos moradores. Por isso, o órgão destaca a importância de divulgar informações sobre a previsão do tempo com cuidado, para que os alertas de chuva orientem a população sem provocar pânico desnecessário.

Medo de novas tragédias

A preocupação constante com novos desastres ambientais também pode afetar a saúde mental. Quando o medo de eventos climáticos extremos passa a interferir na rotina, pode estar relacionado à ecoansiedade, termo utilizado para descrever sentimentos de preocupação e angústia associados às mudanças climáticas e seus impactos.


Segundo o meteorologista Mauro Bernasconi, ouvido pelo repórter Matheus Passos, o aumento da frequência de eventos climáticos extremos e a ocupação de áreas de risco podem contribuir para a ocorrência de novas tragédias. Por isso, ele reforça a importância de a população acompanhar as informações meteorológicas.


O psiquiatra Yuri Barboza, por sua vez, destaca a necessidade de buscar informações de maneira cuidadosa, sem permitir que a preocupação com possíveis desastres domine a rotina.


Apesar das lembranças da enchente, Maria Aparecida conseguiu reconstruir a vida e prefere olhar para o futuro.


"Se eu consegui uma vez, eu vou conseguir de novo. Com a experiência que eu tenho agora, o que a gente estava errando, a gente voltou a acertar", disse.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Maria Aparecida Benevenutti perdeu a antiga loja durante a enchente  TV Gazeta

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