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Polícia

Suspeito de fornecer armas a facções é detido com granadas em Guarapari

Homem de 34 anos foi localizado em imóvel na zona rural; policiais também apreenderam armas, munições de grosso calibre e uniformes falsos da Polícia Civil

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 22:08

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

25 set 2026 às 22:08
Na casa em que suspeito foi detido foram encontrados materiais diversos, como granadas, armas, munições e até falsos uniformes da Polícia Civil PMES/Divulgação

Um homem de 34 anos, suspeito de intermediar a compra de armas de fogo para facções criminosas da Grande Vitória, foi detido nesta sexta-feira (25), na zona rural de Guarapari. Na casa onde ele estava, os policiais encontraram duas granadas, armas de fogo, munições de grosso calibre, rádios comunicadores e até uniformes falsos da Polícia Civil.


O imóvel foi localizado durante uma operação conjunta da Companhia Independente de Operações Especiais e Combate ao Crime Organizado, da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), e da Polícia Federal. Segundo o tenente Leopoldino, da Polícia Militar, o suspeito vivia em uma residência afastada da área urbana, o que, de acordo com o militar, seria uma estratégia para passar despercebido.


"De posse dessas informações [sobre ele comercializar armas de fogo], as equipes conseguiram identificar a residência, hoje, na zona rural de Guarapari. E [ficar em casas em áreas isoladas] é um perfil desse tipo de criminoso, que exerce uma forte influência de acordo com sua posição em determinada organização criminosa. Eles não ficam aglomerados, buscam sempre estarem fora [da zona urbana] e se passando por cidadãos comuns para não chamar a atenção", explicou.


Ainda segundo o tenente, o suspeito fornecia armamento a facções criminosas, que utilizariam as armas tanto em disputas com grupos rivais quanto em confrontos com as forças de segurança.


“É importantíssimo esse trabalho diário [de prisão de traficantes], mas aqui a gente pega um indivíduo que fornecia [armas] para esse quantitativo de facções. E, mais do que isso, com uma investigação muito bem-feita, a gente consegue enquadrá-lo, de acordo com as informações levantadas, em um crime de maior potencial, que tem uma pena melhor. Então, ele fica mais tempo no sistema prisional.”


O suspeito foi encaminhado à sede da Polícia Federal, no bairro São Torquato, em Vila Velha.

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