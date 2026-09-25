Distribuidora de combustíveis no ES é suspeita de lavar dinheiro do crime

Segundo a Receita Federal, o endereço em Vila Velha está vinculado a uma pessoa jurídica, filial da distribuidora de combustíveis que é investigada. Mas, devido ao sigilo fiscal, imposto por lei, a Receita Federal não pode informar endereço ou nome dos alvos da operação.





Durante os mandados de busca e apreensão, foram localizados documentos e outros elementos de interesse para a investigação, especialmente mídias digitais, além de aparelhos celulares e notebooks, que serão submetidos à análise pericial.





Realizada pela Receita Federal e pelo MPSP, a operação contou com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Espírito Santo.