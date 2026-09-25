Tradicional boteco do ES abre filial em shopping com almoço e happy hour

Fundador do tradicional Boteco do João, aberto há 23 anos no bairro Santa Martha, em Vitória, João Mendes acaba de chegar a Jardim da Penha com um novo projeto, o João Bar e Cozinha.





Aberto há poucos dias no Shopping Jardins, o espaço reúne clássicos do chef, como o paio no feijão e a icônica farofa de cebola, e pratos bem brasileiros, como virado e baião de dois. A famosa feijoada da casa chegará ao cardápio em breve, acompanhada por música ao vivo, sempre aos sábados.





Nas mesas da praça de alimentação ou do corredor em frente ao bar, é possível pedir desde almoço, com pratos executivos e o especial do dia, até petiscos para acompanhar doses de chope artesanal, coquetéis (com e sem álcool) e cachaças, uma delas produzida pelo alambique capixaba Santa Terezinha exclusivamente para a casa.