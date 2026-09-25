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Pitadas

Tradicional boteco do ES abre filial em shopping com almoço e happy hour

Conheça o João Bar e Cozinha, em Jardim da Penha. Veja também: ampliação do Mahai e nova loja da Bacio di Latte na Grande Vitória
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 17:01

Pratos e petiscos do novo João Bar e Cozinha, no Shopping Jardins, em Jardim da Penha
Paio no feijão: o clássico do chef João Mendes está no cardápio da nova casa. Foto: Fernando Madeira

Fundador do tradicional Boteco do João, aberto há 23 anos no bairro Santa Martha, em Vitória, João Mendes acaba de chegar a Jardim da Penha com um novo projeto, o João Bar e Cozinha.   


Aberto há poucos dias no Shopping Jardins, o espaço reúne clássicos do chef, como o paio no feijão e a icônica farofa de cebola, e pratos bem brasileiros, como virado e baião de dois. A famosa feijoada da casa chegará ao cardápio em breve, acompanhada por música ao vivo, sempre aos sábados.   


Nas mesas da praça de alimentação ou do corredor em frente ao bar, é possível pedir desde almoço, com pratos executivos e o especial do dia, até petiscos para acompanhar doses de chope artesanal, coquetéis (com e sem álcool) e cachaças, uma delas produzida pelo alambique capixaba Santa Terezinha exclusivamente para a casa. 

Pratos e petiscos do novo João Bar e Cozinha, no Shopping Jardins, em Jardim da Penha
O João Bar e Cozinha fica no Shopping Jardins, em Jardim da Penha. Foto: Fernando Madeira

O serviço varia de acordo com o horário. Das 10h às 14h, entram em cena os pratos da semana, individuais, a R$ 45,90 cada um. São eles: rigatoni ao ragu de linguiça com molho branco, parmegiana de frango ao molho sugo com purê de batata e frango empanado com salada coleslaw e arroz de brócolis.


Além desses fixos, há um prato do dia por R$ 49,90, de segunda a sexta, também no almoço. Na segunda, é a vez do frango ao molho pardo com polenta e quiabo, enquanto na terça a pedida é o baião de dois. Na quarta tem virado (tutu, picanha suína grelhada, couve refogada, banana frita crocante e vinagrete), na quinta moqueca de peixe e na sexta cozido português. 

A partir das 14h, passa a valer o menu de happy hour, com petiscos e drinques. Destaque para a polenta frita com molho de queijo; para a pescada em tiras com batata frita e para o trio de pastéis, recheados com carne, queijo e taioba com queijo minas - este, uma marca registrada de João.


O funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e o endereço do Shopping Jardins é Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262. Mais informações: @joaobarecozinha.  

Após reforma, famoso restaurante do ES anuncia novidades

O Mahai, que tem quatro endereços na Grande Vitória, anunciou nesta semana a ampliação de sua unidade mais antiga na Capital, no bairro Mata da Praia. Com a reforma, o point teve sua capacidade dobrada, passando de 90 para 180 lugares, e a decoração foi padronizada. 


Em funcionamento há 17 anos, desde que foi criado e ainda se chamava Aloha, o restaurante conta agora com brinquedoteca e uma área que pode ser reservada exclusivamente para eventos de até 50 convidados. 

Novo espaço de eventos e brinquedoteca do restaurante Mahai, na Mata da Praia, em Vitória
Novo espaço de eventos e brinquedoteca do restaurante Mahai, na Mata da Praia. Foto: Acervo/Mahai

Com mais mesas, o Mahai da Mata da Praia também abre a possibilidade de reservas para grupos maiores. O endereço é Avenida Desembargador Demerval Lyrio, 121, Centro Comercial Pedra da Cebola. Mais informações: @mahairestaurante

Novidade

Marca nacional de gelatos abre primeira loja na Serra 

Com lojas em Vitória e Vila Velha, a rede de gelaterias Bacio di Latte acaba de inaugurar mais uma unidade no Espírito Santo, desta vez no municpio da Serra. A nova operação foi aberta este mês, no piso L3 do Shopping Mestre Álvaro, com o formato de quiosque. O cardápio apresenta 21 sabores de gelato, reunindo receitas que fazem parte da identidade da marca e os lançamentos mais recentes da gelateria. O espaço também conta com produtos de cafeteria e confeitaria, além de picolés e presentes. A Bacio é finalista na categoria Sorveteria do 4º Prêmio HZ Gastrô. Mais informações: @baciodilatte. 

Leia mais na coluna Pitadas 

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