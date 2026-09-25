Alimentação pode influenciar o humor? Entenda o que a ciência já sabe

Para facilitar escolhas mais equilibradas, a especialista recomenda ter refeições caseiras congeladas, preparadas por meio do batch cooking , técnica que consiste em cozinhar em maior quantidade, porcionar e congelar para outros momentos da semana. Também vale deixar previamente mapeados restaurantes e pratos mais saudáveis para os dias corridos. Comer de forma saudável não precisa significar abrir mão do prazer. “Tenho um lema que é ‘Saúde é comer de tudo!’. As pessoas se preocupam tanto com a saúde física que se esquecem que a saúde mental também conta, e muito! Como ser feliz sem os alimentos que gostamos? É por isso que, na pirâmide alimentar para a população brasileira, existe lugar no topo para açúcares e gorduras. Ou seja, se guardarmos esta proporção, podemos sim consumir um alimento ou outro mais indulgente”, diz Adriana Kachani.