3 rituais com artemísia para aumentar a intuição e a conexão com a espiritualidade

Em seguida, escreva em um papel três perguntas que você gostaria de compreender melhor. Podem ser questões como: “O que minha intuição está tentando me mostrar?”, “O que preciso enxergar com mais clareza?” ou “Qual situação pede mais atenção neste momento?”. Feche os olhos por alguns instantes e observe as primeiras imagens, palavras ou sensações que surgirem. Depois, anote tudo sem tentar interpretar imediatamente.