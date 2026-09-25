Quer melhorar a redação para o Enem 2026? Veja 5 estratégias

Com menos de dois meses para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), os estudantes entram na reta final de preparação para uma das etapas mais importantes do processo seletivo. Nesse período, mais do que aumentar a quantidade de horas de estudo, é importante direcionar os esforços para os principais pontos de dificuldade e aprimorar estratégias que serão colocadas em prática no dia da prova.