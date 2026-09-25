Dez Milhas Garoto terá edição histórica neste domingo (27) no Espírito Santo

Quando o sol começar a ganhar o céu e encher de luz e calor as ruas, pontes e avenidas de Vitória e Vila Velha às 6h30 deste domingo (27), a Dez Milhas Garoto vai largar para “cruzar três linhas de chegada históricas ao mesmo tempo”. A prova celebra 35 anos com o maior número de inscritos de sua história – 20 mil inscrições esgotadas em 14 horas –, estreia como a primeira corrida do Espírito Santo com o selo World Athletics Label Races e, pela primeira vez, reunirá mais mulheres do que homens.



A tradicional prova capixaba de 16.1km entre Vitória e Vila Velha carrega muita história. Uma história que não para de crescer. Os 20 mil corredores confirmados em menos de um dia são um recorde no evento e representam um salto de 18% em relação à edição anterior, quando as 17 mil inscrições foram preenchidas em 48 horas. Em 2026, a Dez Milhas Garoto também reúne o Permit Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e o selo World Athletics Label Races, uma das certificações mais importantes do atletismo mundial, que atesta o rigor técnico de medição de percurso, organização e operação da prova.



A edição de 2026 também é especial por outro motivo. Pela primeira vez, as mulheres são maioria. A presença feminina saltou de 44% em 2024 e 49% em 2025 para chegar a 51% em 2026.

