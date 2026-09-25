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  • Que tal pizza na sexta-feira à noite? Aprenda essa receita de palmito com azeitonas 
Redonda

Que tal pizza na sexta-feira à noite? Aprenda essa receita de palmito com azeitonas 

Com preparo simples e recheio cremoso, a receita é uma opção diferente para compartilhar no jantar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 18:55

Pizza de palmito com azeitonas (Imagem: cesarasf | Shutterstock)
Pizza de palmito com azeitonas Crédito: Imagem: cesarasf | Shutterstock

Depois de uma semana corrida, a sexta-feira à noite pode ser uma boa oportunidade para preparar uma refeição diferente sem passar muito tempo na cozinha. Para esse momento, a pizza caseira de palmito com azeitonas combina uma massa dourada com uma cobertura cremosa e cheia de sabor. A seguir, confira o passo a passo e prepare a receita em casa!

Pizza de palmito com azeitonas

Ingredientes

Massa

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de fermento biológico seco
  • 3/4 de xícara de chá de água morna
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1/2 colher de chá de sal

Recheio

  • 200 g de palmito cortado em rodelas
  • 100 g de muçarela ralada
  • 80 g de azeitonas pretas sem caroço
  • 1 tomate cortado em cubos
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de chá de orégano
  • 1 colher de sopa de azeite

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o fermento biológico seco e o sal. Acrescente a água morna e o azeite e misture até formar uma massa. Transfira a massa para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove por 8 minutos, até a massa ficar lisa e elástica. Cubra e deixe descansar por 40 minutos, ou até dobrar de volume.

Abra a massa com um rolo, formando um disco, e transfira-a para uma assadeira própria para pizza. Faça pequenas perfurações na superfície com um garfo e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 8 minutos para pré-assar. Retire do forno e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o alho e refogue rapidamente. Junte o tomate e cozinhe até começar a desmanchar. Adicione o molho de tomate e o orégano, misture e cozinhe até o molho ficar encorpado. Espalhe o molho sobre a massa pré-assada. Distribua o palmito, a muçarela e as azeitonas sobre a superfície. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 12 a 15 minutos, ou até o queijo derreter e a borda ficar dourada. Retire do forno e sirva em seguida.

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