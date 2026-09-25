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Nova gestão

Saiba quem é o novo prefeito de Marechal Floriano após cassação de Lidiney Gobbi

Júnior Lovatti assumiu o cargo nesta sexta-feira (25) após Câmara Municipal ter cassado o prefeito, pela manhã

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 19:22

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

25 set 2026 às 19:22
Eleito vice em 2024, Júnior Lovatti vai assumir o comando do Executivo municipal
Eleito vice em 2024, Júnior Lovatti vai assumir o comando do Executivo municipal Câmara de Marechal Floriano

A Câmara de Vereadores de Marechal Floriano empossou na tarde desta sexta-feira (25) o vice Júnior Lovatti (PP) como novo prefeito da cidade da Região Serrana do Espírito Santo.


A posse ocorreu horas após o próprio Legislativo ter decidido, por unanimidade, com 11 votos favoráveis, cassar o mandato do prefeito Lidiney Gobbi (PP). A sessão que analisou o processo de cassação foi realizada após o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) ter derrubado a decisão que havia suspendido o julgamento em fevereiro deste ano.


Em 2024, a chapa composta por Lidiney e Júnior Lovatti foi eleita com 4.087 votos. Dessa forma, o prefeito deixa o cargo após pouco mais de dois anos de mandato, dando lugar a seu vice na administração da cidade.


Lidiney Gobbi esteve presente à sessão que culminou em seu afastamento do cargo. O prefeito chegou a usar o tempo de defesa oral para falar de sua trajetória e das obras realizadas no município durante o mandato, iniciado em janeiro de 2025. 


O Tribunal Pleno do TJES autorizou, por unanimidade, a análise da pauta no último dia 17. Com a decisão, a Câmara ficou autorizada a dar continuidade ao julgamento que havia sido interrompido por uma liminar.


O caso teve origem em uma Comissão Processante instalada pela Câmara para apurar supostas infrações político-administrativas relacionadas à publicação de dispensas de licitação no portal oficial da prefeitura entre julho e outubro de 2025.


Segundo o relatório aprovado por essa comissão, teriam sido identificadas irregularidades no Portal de Licitações do município, incluindo o uso de datas retroativas em publicações. A acusação sustenta que a prática poderia dificultar a fiscalização e a transparência dos atos públicos.


O julgamento que poderia resultar na cassação de Lidiney estava previsto para fevereiro, mas foi suspenso por uma liminar concedida pela presidente do TJES, desembargadora Janete Vargas Simões.


Desde então, o prefeito recorreu à Justiça para tentar impedir o andamento dos trabalhos da Comissão Processante. Em julho, uma decisão judicial havia negado um mandado de segurança apresentado por Lidiney, entre outros desdobramentos que foram considerados pelo TJES ao analisar a suspensão do processo.


Na decisão de setembro, o tribunal entendeu que não havia mais motivo para manter a suspensão e autorizou a Câmara a seguir com o processo. A decisão do TJES, porém, não determinou a cassação do prefeito nem analisou o mérito das acusações. O julgamento do processo político-administrativo cabia à Câmara.

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