Saiba quem é o novo prefeito de Marechal Floriano após cassação de Lidiney Gobbi

A Câmara de Vereadores de Marechal Floriano empossou na tarde desta sexta-feira (25) o vice Júnior Lovatti (PP) como novo prefeito da cidade da Região Serrana do Espírito Santo.





A posse ocorreu horas após o próprio Legislativo ter decidido, por unanimidade, com 11 votos favoráveis, cassar o mandato do prefeito Lidiney Gobbi (PP). A sessão que analisou o processo de cassação foi realizada após o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) ter derrubado a decisão que havia suspendido o julgamento em fevereiro deste ano.





Em 2024, a chapa composta por Lidiney e Júnior Lovatti foi eleita com 4.087 votos. Dessa forma, o prefeito deixa o cargo após pouco mais de dois anos de mandato, dando lugar a seu vice na administração da cidade.





Lidiney Gobbi esteve presente à sessão que culminou em seu afastamento do cargo. O prefeito chegou a usar o tempo de defesa oral para falar de sua trajetória e das obras realizadas no município durante o mandato, iniciado em janeiro de 2025.





O Tribunal Pleno do TJES autorizou, por unanimidade, a análise da pauta no último dia 17. Com a decisão, a Câmara ficou autorizada a dar continuidade ao julgamento que havia sido interrompido por uma liminar.





O caso teve origem em uma Comissão Processante instalada pela Câmara para apurar supostas infrações político-administrativas relacionadas à publicação de dispensas de licitação no portal oficial da prefeitura entre julho e outubro de 2025.





Segundo o relatório aprovado por essa comissão, teriam sido identificadas irregularidades no Portal de Licitações do município, incluindo o uso de datas retroativas em publicações. A acusação sustenta que a prática poderia dificultar a fiscalização e a transparência dos atos públicos.



