Tribunal autoriza volta de processo que pode cassar prefeito no ES









Procurado pela reportagem, Lidiney afirmou ainda não ter sido notificado oficialmente do resultado do julgamento no Tribunal de Justiça e, por isso, preferiu não se manifestar.





O julgamento na Câmara de Marechal Floriano previa o afastamento imediato de Lidiney do cargo. Antes de ser beneficiado pela liminar de fevereiro, o prefeito estava sendo julgado com base em um parecer elaborado e aprovado pela Comissão Processante do Legislativo.





O relatório apontou supostas irregularidades no Portal de Licitações do município. A alegação é que teriam sido identificadas manobras para ocultar processos públicos por meio de retroatividade de datas, ou seja, quando se estabelece uma data de início em um ato que é anterior à data real em que foi efetivamente assinado, o que dificultaria a fiscalização e a transparência.



