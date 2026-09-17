Motorista sai ileso após tombar caminhão na BR 101 em Anchieta

Imagens de uma câmera de segurança obtidas por A Gazeta registraram o momento da colisão entre uma carreta e uma motocicleta que resultou na morte de Tiago Gabriel Santos da Silva, de 24 anos, na noite desta quarta-feira (16), em Castelo, no Sul do Espírito Santo.





O vídeo (veja acima) mostra a carreta fazendo uma conversão à direita e atingindo a motocicleta, ocupada pelo piloto e por Tiago, que estava na garupa. Na ocorrência, o jovem ficou preso entre as rodas do semirreboque e morreu no local. O piloto da moto sofreu ferimentos leves.





Segundo a Polícia Militar, o piloto da moto relatou que estava parado no semáforo, na faixa da direita, quando ocorreu a colisão. Já o motorista da carreta informou que, após a abertura do sinal, iniciou uma conversão à direita para entrar em uma rua lateral e percebeu a batida depois de concluir a manobra.





Os dois condutores fizeram teste do etilômetro, com resultado negativo, foram ouvidos na delegacia e liberados. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Castelo.