Motociclista fica ferido em acidente com carro e caminhão em Colatina

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Um suspeito foi morto em um confronto com a Polícia Militar na Serra, na Grande Vitória, na tarde desta quinta-feira (17). Segundo a corporação, a ocorrência foi registrada em Serra Dourada e também resultou na apreensão de drogas e munições.
Detalhes sobre a ação policial ainda não foram divulgados. A PM convocou um atendimento à imprensa para as 15h30, quando serão divulgadas novas informações. A matéria será atualizada.
O nome do suspeito não foi informado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Vitória.
Uma jovem de 20 anos foi presa com 6,7 kg de maconha dentro de uma boate no distrito de Celina, em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, ela estava no estabelecimento quando foi abordada após a corporação receber informações de que a suspeita estaria no local com drogas e que parte do material seria levada para Guaçuí, município vizinho.
Durante a ação, os policiais apreenderam aproximadamente 6,76 kg de maconha, além de uma porção de crack, uma balança de precisão, um celular, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico e R$ 1.571 em dinheiro.
A jovem e o proprietário da boate, de 55 anos, foram encaminhados à Delegacia Regional de Alegre. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao sistema prisional.
O proprietário do estabelecimento foi ouvido e liberado. Conforme a Polícia Civil, não foram identificados elementos suficientes para prendê-lo em flagrante naquele momento.
A Polícia Federal apreendeu cigarros eletrônicos enviados de Irati, no Paraná para Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, durante uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (17) para combater o comércio ilegal do produto.
Segundo a PF, a investigação começou com auxílio dos Correios, que identificaram o envio dos cigarros eletrônicos para o município capixaba.
Durante buscas em um endereço relacionado ao destinatário em Cachoeiro de Itapemirim, os policiais apreenderam os cigarros eletrônicos, além de um celular e uma máquina de cartão de crédito. O material foi encaminhado para perícia e deverá auxiliar no aprofundamento das investigações.
Parte do asfalto cedeu na manhã desta quinta-feira (17), nas proximidades da obra do Mergulhão de Camburi, na Avenida Dante Michelini, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. O problema provocou lentidão no trânsito da região, conforme mostraram aplicativos de navegação (veja acima).
Segundo a Prefeitura de Vitória, a equipe responsável pela obra acionou o reparo e aguardava a chegada de um caminhão com massa asfáltica.
A Guarda Municipal esteve no local e isolou a área afetada como medida preventiva. O trânsito foi reorganizado e fluiu por uma faixa de circulação, com sinalização no trecho. O pavimento foi recomposto e o serviço foi concluído às 12h.
Um homem foi assaltado no bairro Mata da Praia, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (16). O suspeito roubou o carro da vítima após tomar seu celular e sua carteira. O crime aconteceu às 2h da madrugada.
Poucas horas depois, o veículo foi localizado no bairro Santa Martha, a cerca de 4 quilômetros do local do assalto. A recuperação foi possível após a vítima acionar o Ciodes pelo número 190. Com as informações, a Guarda Civil Municipal utilizou o sistema de monitoramento por câmeras para rastrear o trajeto do carro.
O veículo foi encontrado abandonado, sem o suspeito, e levado a um pátio do Detran. Até o momento, o autor do crime não foi identificado.
*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.
Um idoso de 80 anos, identificado como Jose Aguilar Vieira, conhecido como "Zé Lebre", morreu após ser atropelado por uma van na noite de quarta-feira (16), na localidade de Jabaquara, no km 355 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 19h05.
O veículo envolvido no atropelamento era uma Renault Master Minibus L3. Jose era natural de Anchieta e, mesmo aposentado, atuava como feirante em Guarapari e gostava de estar diariamente no trabalho, segundo a família.
"Ele ia para a feira de segunda a sábado, chegava lá de ônibus às 7h30 e chegava em casa por volta das 19h30, há 40 anos. Ele havia acabado de chegar e foi atravessar a pista quando a van veio de Guarapari e o atingiu em cheio", contou o filho Josimar Vieira.
José morava sozinho, mas visitava a casa do filho diariamente. Nas redes sociais, moradores da região que conheciam José lamentaram a perda. "Que tristeza, todo dia eu passava pelo senhor logo cedo", disse um comentário em uma publicação.
"Todos os dias ele andava com uma caixa no ombro e vendia as frutas e verduras dele na feira", relembrou outro internauta.
A perícia da Polícia Científica informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim.
As circunstâncias do atropelamento não foram informadas pela PRF. De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a perícia foi acionada e uma das faixas da rodovia precisou ser interditada. O tráfego foi totalmente liberado às 22h30.
Ruas e avenidas de Vila Velha terão interdições parciais neste sábado (19) durante um passeio ciclístico com alunos do Colégio Messina, na região da Praia da Costa. A atividade será acompanhada pela Guarda Municipal.
O passeio começa às 8h, com saída do colégio, na Avenida Hugo Musso. Os participantes seguirão pela própria avenida, depois pela Rua Pará e pela Avenida Gil Veloso, até a Curva da Sereia, onde o evento será encerrado.
A interdição será feita de forma parcial durante a passagem dos ciclistas. Conforme o grupo avançar pelo percurso, os trechos serão liberados gradativamente para o trânsito de veículos.
Um homem foi preso em flagrante após apresentar uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital falsa em uma delegacia de Marilândia, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, ele havia procurado a unidade para tratar de questões relacionadas à documentação de uma motocicleta.
Durante o atendimento, o policial solicitou um documento de identificação pessoal. O homem apresentou pelo celular uma CNH digital em nome de R.G.M. (a corporação divulgou apenas as iniciais). De acordo com a Polícia Civil, consultas aos sistemas oficiais não confirmaram a autenticidade da carteira, e novas diligências foram realizadas para esclarecer a situação.
Ainda segundo a polícia, os levantamentos apontaram que o homem já havia sido preso em outras ocasiões e tinha cerca de dez registros por crimes cometidos no Espírito Santo e em Minas Gerais. Entre os casos estão ocorrências relacionadas ao uso de documento falso e estelionato. Ao todo, seriam cinco prisões anteriores.
Durante a ocorrência, também foram encontrados com o suspeito certificados de cursos que, segundo a Polícia Civil, apresentam indícios de falsidade. Em interrogatório, ele confessou ter utilizado o documento falso.
O homem foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do Código Penal. Após a lavratura do flagrante, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina, onde permanece à disposição da Justiça.
O delegado Landulpho Lintz afirmou que o suspeito teria ido espontaneamente à delegacia acreditando que o uso do documento não seria descoberto.
Três adolescentes foram flagrados circulando em uma bicicleta elétrica pelas ruas do bairro Vila Nova, em Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (16). As imagens mostram os três ocupantes sem equipamentos de segurança.
Segundo um morador, que preferiu não se identificar, havia ainda um quarto ocupante antes das imagens serem feitas. “Um desceu na rua antes e os três seguiram viagem em direção ao centro da cidade. Um perigo para a vida deles e dos condutores”, disse.
O consultor em segurança viária e capitão Anthony Moraes Costa apontou outras irregularidades nas imagens. Segundo ele, os adolescentes também circulavam na contramão e com excesso de ocupantes.
“Eles estão na contramão de direção e com excesso de ocupantes. A bicicleta é um veículo e obedece as normas do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O problema é sempre o mesmo: a falta de registro e placas para consignação de multas. No caso de flagrante, há possibilidade de intervenção para solucionar o problema no local e de remoção, no caso de reincidência ou desobediência à ordem legal”, analisou o especialista.
Um homem de 50 anos, procurado pela Justiça da Bahia há cerca de 12 anos, foi preso nesta terça-feira (15), em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Ele foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão, em regime inicial fechado, por estupro de vulnerável.
Segundo a Polícia Civil da Bahia, os abusos começaram em 2005, em Teixeira de Freitas, no sul baiano, quando a vítima tinha seis anos, e se estenderam até ela completar 14 anos.
Durante as investigações, policiais civis da Bahia identificaram o paradeiro do condenado e compartilharam as informações com as forças de segurança do Espírito Santo. O trabalho foi realizado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Teixeira de Freitas, vinculada ao Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV).
O mandado de prisão definitiva foi cumprido pela Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo.