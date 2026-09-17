TCU abre fiscalização sobre uso do Palácio da Alvorada em live de Lula

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu uma fiscalização para apurar o uso do Palácio da Alvorada em uma live realizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo, 13.





A apuração teve origem em uma representação apresentada pelo deputado federal e candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul Ubiratan Sanderson (PL-RS), que questiona se a transmissão contou, direta ou indiretamente, com recursos, serviços ou estrutura custeados pela União. O caso é relatado pelo ministro Walton Alencar Rodrigues.