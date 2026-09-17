Feijão, carnes, espinafre e mais: 5 receitas ricas em ferro para o almoço  

Em uma panela, coloque a beterraba e cubra com água. Cozinhe em fogo médio até ficar macia, mas ainda firme. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola-roxa e refogue até começar a amaciar, preservando parte da textura. Junte o feijão-branco cozido e a beterraba. Tempere com o sal e a pimenta-do-reino e misture delicadamente para não desmanchar os grãos. Cozinhe em fogo baixo apenas até os ingredientes ficarem aquecidos. Desligue o fogo, transfira para uma tigela e acrescente o atum. Regue com o suco de limão e misture delicadamente para distribuir os ingredientes. Finalize com a salsinha e a rúcula. Misture novamente com cuidado e sirva a salada em seguida.