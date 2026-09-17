No STF, Fachin cancela sessão plenária desta quinta-feira (17)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, cancelou a sessão plenária que estava marcada para esta quinta-feira, 17. O cancelamento foi comunicado após novas rusgas entre os ministros Gilmar Mendes, André Mendonça e Luiz Fux. O motivo não foi informado.
O Supremo começou a julgar na terça-feira, 15, a petição que trata de conversas entre Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro. A sessão, tomada por bate-boca entre ministros, ampliou a tensão no Tribunal.
A pauta desta quinta previa a retomada de um julgamento tributário aguardado com grande expectativa por empresas há 12 anos. A ação discute a incidência de PIS/Cofins sobre créditos presumidos de ICMS, com impacto de R$ 16,5 bilhões para os cofres públicos, de acordo com estimativa da Receita Federal.
No plenário virtual, já foi formada maioria de 6 a 5 favorável ao contribuinte, ou seja, para excluir da base do PIS/Cofins os valores correspondentes a benefícios fiscais concedidos pelos Estados. O placar, contudo, será reiniciado devido a um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes em 2021. Mas há quatro votos de ministros aposentados (todos favoráveis ao contribuinte) que não podem ser alterados pelos seus sucessores na cadeira.
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