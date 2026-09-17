No STF, Fachin cancela sessão plenária desta quinta-feira (17)

No plenário virtual, já foi formada maioria de 6 a 5 favorável ao contribuinte, ou seja, para excluir da base do PIS/Cofins os valores correspondentes a benefícios fiscais concedidos pelos Estados. O placar, contudo, será reiniciado devido a um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes em 2021. Mas há quatro votos de ministros aposentados (todos favoráveis ao contribuinte) que não podem ser alterados pelos seus sucessores na cadeira.