Polícia revela detalhes de roubo de R$ 390 mil em empresa de logística no ES

Os presos são Gabriel Lopes de Souza, de 29 anos, Clismam de Lima Ribeiro, de 36, e Marcos Carvalho Santos, de 37. Segundo a Polícia Civil, quatro homens participaram do roubo. O quarto envolvido ainda não foi identificado e é procurado pela polícia.





Conforme a investigação, o grupo entrou em um centro de distribuição no Parque Industrial, em Viana, usando uniformes de uma empresa e após contratar um caminhoneiro para realizar um falso frete no local.





O chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, explicou que os suspeitos demonstraram conhecer a rotina do centro de distribuição. A polícia ainda investiga como o grupo teve acesso a essas informações.





"Eles sabiam a rotina dessa logística, porque eles foram no local certo, falaram as palavras que tinham que ser faladas na portaria, e os quatro indivíduos estavam uniformizados", explicou o delegado.





De acordo com a investigação, o caminhoneiro contratado chegou primeiro ao centro de distribuição e aguardou informações sobre o suposto frete. Depois, Gabriel Lopes chegou uniformizado e conseguiu entrar no local junto com o motorista. Os outros três envolvidos chegaram em seguida, em uma motocicleta, também usando uniformes.





Após entrarem na empresa, os suspeitos renderam o caminhoneiro e os trabalhadores que estavam no local. Ao todo, 12 pessoas foram mantidas dentro do baú de um caminhão durante o roubo. Conforma a investigação, os funcionários ficaram reféns por por cerca de 40 minutos.





Segundo a Polícia Civil, o grupo estava armado com uma submetralhadora e uma pistola. Os suspeitos buscavam principalmente eletrônicos, aparelhos de ar-condicionado, bolsas e notebooks.