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Investigação

Polícia revela detalhes de roubo de R$ 390 mil em empresa de logística no ES

Criminosos usaram uniformes e falso frete para entrar no local e mantiveram 12 pessoas dentro do baú de um caminhão; três suspeitos foram presos

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 18:57

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

16 set 2026 às 18:57

Uma carga avaliada em aproximadamente R$ 390 mil foi roubada de uma empresa de logística em Viana após criminosos usarem uniformes e um falso frete para entrar no local. Durante a ação, 12 pessoas foram rendidas e mantidas dentro do baú de um caminhão. Três suspeitos foram presos durante a investigação, que ainda tenta identificar um quarto envolvido. 


O crime ocorreu no dia 26 de junho, mas as informações sobre o caso e a investigação foram divulgadas somente nesta quarta-feira (16). Parte da carga, avaliada em R$ 180 mil, foi recuperada, assim como o caminhão utilizado para transportar os produtos roubados.

Gabriel Lopes de Souza, de 29 anos, Clismam de Lima Ribeiro, de 36, e Marcos Carvalho Santos, de 37, foram presos suspeitos de participar do roubo a uma empresa de logística em Viana
Gabriel Lopes de Souza, de 29 anos, Clismam de Lima Ribeiro, de 36, e Marcos Carvalho Santos, de 37, foram presos suspeitos de participar do roubo a uma empresa de logística em Viana Divulgação/PC

Os presos são Gabriel Lopes de Souza, de 29 anos, Clismam de Lima Ribeiro, de 36, e Marcos Carvalho Santos, de 37. Segundo a Polícia Civil, quatro homens participaram do roubo. O quarto envolvido ainda não foi identificado e é procurado pela polícia.


Conforme a investigação, o grupo entrou em um centro de distribuição no Parque Industrial, em Viana, usando uniformes de uma empresa e após contratar um caminhoneiro para realizar um falso frete no local.


O chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, explicou que os suspeitos demonstraram conhecer a rotina do centro de distribuição. A polícia ainda investiga como o grupo teve acesso a essas informações.


"Eles sabiam a rotina dessa logística, porque eles foram no local certo, falaram as palavras que tinham que ser faladas na portaria, e os quatro indivíduos estavam uniformizados", explicou o delegado.


De acordo com a investigação, o caminhoneiro contratado chegou primeiro ao centro de distribuição e aguardou informações sobre o suposto frete. Depois, Gabriel Lopes chegou uniformizado e conseguiu entrar no local junto com o motorista. Os outros três envolvidos chegaram em seguida, em uma motocicleta, também usando uniformes.


Após entrarem na empresa, os suspeitos renderam o caminhoneiro e os trabalhadores que estavam no local. Ao todo, 12 pessoas foram mantidas dentro do baú de um caminhão durante o roubo. Conforma a investigação, os funcionários ficaram reféns por por cerca de 40 minutos.


Segundo a Polícia Civil, o grupo estava armado com uma submetralhadora e uma pistola. Os suspeitos buscavam principalmente eletrônicos, aparelhos de ar-condicionado, bolsas e notebooks.

Carga de empresa de logística que foi recuperada após roubo em Viana
Parte da carga roubada da empresa de logística foi recuperada pela polícia Divulgação | PC

O caminhão contratado inicialmente para o falso frete acabou não sendo utilizado para retirar os produtos. Conforme a investigação, o grupo teve dificuldades para posicioná-lo na área de carregamento e decidiu usar outro caminhão vinculado à empresa.


Os suspeitos ainda obrigaram funcionários do centro de distribuição a ajudar no carregamento dos produtos roubados e fugiram com o veículo. Após o crime, os trabalhadores conseguiram sair sozinhos do baú.


O caminhão foi posteriormente abandonado, sem a carga, no bairro Operário, em Cariacica. Parte dos produtos foi localizada em uma área de mata na região do Contorno, em direção à Serra. O material recuperado foi avaliado em R$ 180 mil.

Investigação começou pelo falso frete

A contratação do caminhoneiro foi uma das pistas utilizadas pela Polícia Civil para chegar aos envolvidos. Segundo Gabriel Monteiro, o motorista não tinha participação no crime e também foi rendido pelo grupo.


A investigação identificou que Gabriel Lopes havia feito contato para contratar o frete e fornecido uma chave Pix para o pagamento. Segundo a Polícia, ele também teria dado à mãe uma das bolsas roubadas.


A partir dessas informações e da análise de imagens de videomonitoramento, ligações telefônicas e outras medidas de inteligência, a polícia chegou aos três investigados.

Segundo o Deic, eles também foram reconhecidos pelas vítimas.


O trabalho também contou com informações obtidas por meio do Cerco Inteligente e com a atuação integrada das polícias Civil e Militar e da Polícia Rodoviária Federal.


Gabriel Lopes foi preso no dia 3 de setembro, na região de Piúma. Segundo a polícia, ele tentou fugir para uma área de mata ao perceber a presença das equipes, mas acabou localizado. No dia seguinte, Clismam de Lima Ribeiro foi encontrado e preso no bairro Operário, em Cariacica.


Já Marcos Carvalho Santos foi preso no dia 7 de setembro, na BR 101, em Guarapari, quando retornava do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Segundo a PRF, após os agentes constatarem a existência do mandado de prisão, ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado com o auxílio de um policial militar que estava de folga e passava pelo local.

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