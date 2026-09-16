Vitamina proteica caseira: 3 receitas fáceis e saudáveis para o lanche da tarde

As vitaminas são opções práticas e nutritivas para o lanche da tarde. Preparadas em poucos minutos, podem combinar diferentes frutas e outros ingredientes, ajudando a variar o cardápio. Para quem deseja incluir mais proteínas na alimentação, também é possível acrescentar alimentos ricos nesse nutriente, deixando a bebida mais completa e saborosa.
A seguir, confira 3 receitas fáceis e saudáveis de vitamina proteicapara o lanche da tarde!
1. Vitamina proteicade morango
Ingredientes
- 1 xícara de chá de morangos picados
- 100 ml de leite
- 100 ml de iogurte natural
- 50 g de whey protein sabor baunilha
Modo de preparo
No liquidificador, coloque os morangos, o leite, o iogurte e o whey protein. Bata até obter uma bebida cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
2. Vitamina proteicade mamão com aveia
Ingredientes
- Polpa de 3 goiabas
- 200 ml de leite
- 100 ml de iogurte natural
- 1 kiwi sem casca
Modo de preparo
No liquidificador, coloque a goiaba, o leite, o iogurte e o kiwi. Bata até obter uma bebida cremosa e homogênea. Sirva em seguida.
3. Vitamina proteicade abacate com banana e chia
Ingredientes
- 1 abacate maduro
- 1 banana madura cortada em pedaços
- 300 ml de leite
- 2 colheres de sopa de sementes de chia
Modo de preparo
No liquidificador, coloque o abacate, a banana, o leite e as sementes de chia. Bata até obter uma bebida cremosa e homogênea. Sirva em seguida.