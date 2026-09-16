AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • SUS amplia opções de tratamento para pessoas vivendo com HIV
Diferentes necessidades

SUS amplia opções de tratamento para pessoas vivendo com HIV

A medida representa uma nova etapa na implementação do medicamento na rede pública e amplia as opções de terapia antirretroviral disponíveis para perfis específicos de pacientes

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 18:40

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

16 set 2026 às 18:40
Novo medicamento contra o vírus HIV
Ampliação de opções de terapia antirretroviral disponíveis para perfis específicos de pacientes
 shutterstock

O Ministério da Saúde publicou a Nota Técnica que estabelece as indicações de uso da dose fixa combinada de bictegravir 50 mg, emtricitabina 200 mg e tenofovir alafenamida 25 mg, BIC/FTC/TAF, no Sistema Único de Saúde (SUS), para o tratamento de pessoas vivendo com HIV ou Aids.


A medida representa uma nova etapa na implementação do medicamento na rede pública e amplia as opções de terapia antirretroviral disponíveis para perfis específicos de pacientes, conforme critérios clínicos definidos pelo Ministério da Saúde. A atualização ocorre em um contexto em que o cuidado em HIV precisa acompanhar diferentes necessidades ao longo da vida, incluindo envelhecimento, presença de comorbidades, uso de múltiplos medicamentos, toxicidade acumulada e função renal e óssea.


Cuidado individualizado e qualidade de vida


Os avanços no diagnóstico e no tratamento do HIV contribuíram para o aumento da expectativa de vida das pessoas vivendo com HIV ou aids. Com isso, o cuidado passou a envolver não apenas a manutenção da supressão viral, mas também a avaliação de fatores que podem impactar a rotina e a jornada de tratamento, como tolerabilidade, interações medicamentosas, adesão, comorbidades, envelhecimento, função renal e óssea e uso concomitante de múltiplos medicamentos.


Nesse contexto, a Nota Técnica reforça a importância da individualização da terapia antirretroviral, considerando as necessidades clínicas de diferentes perfis de pacientes. O BIC/FTC/TAF passa a integrar o conjunto de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para os grupos definidos pelo Ministério da Saúde, apoiando a avaliação do esquema mais adequado conforme critérios estabelecidos e acompanhamento profissional.


“O cuidado em HIV precisa acompanhar as diferentes necessidades clínicas que podem surgir ao longo da vida. Hoje, muitas pessoas vivem por décadas em tratamento, o que torna cada vez mais importante considerar aspectos como envelhecimento, comorbidades, tolerabilidade, interações medicamentosas, adesão e uso concomitante de múltiplos medicamentos. A ampliação das opções terapêuticas no SUS contribui para um cuidado mais individualizado e alinhado à realidade de cada paciente”, afirma André Abrahão, diretor médico da Gilead Sciences Brasil.


Critérios definidos para uso no SUS


A Nota Técnica estabelece critérios para início ou substituição da terapia antirretroviral com BIC/FTC/TAF. Entre as situações previstas estão pessoas vivendo com HIV em uso de determinados esquemas antirretrovirais com supressão viral sustentada, adultos (≥18 anos) com contraindicação ao fumarato de tenofovir desoproxila (TDF) por questões renais ou ósseas, pacientes em situações específicas de falha virológica ou baixa viremia, além de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com peso mínimo de 25 kg.


O documento também define quais situações dispensam avaliação da Câmara Técnica Estadual e quais exigem análise complementar. A partir dessas orientações, a implementação no SUS também envolveu a organização dos fluxos de prescrição e dispensação, a programação de aquisição e distribuição pelo Ministério da Saúde e o alinhamento dos serviços responsáveis pelo acompanhamento das pessoas em tratamento.


Avanço na resposta brasileira ao HIV


A incorporação de novas opções terapêuticas ao SUS faz parte da evolução contínua da resposta brasileira ao HIV, reconhecida pela oferta universal de tratamento antirretroviral e pela atualização das estratégias de cuidado com base em evidências científicas.


“A definição de critérios técnicos para o uso do BIC/FTC/TAF no SUS é uma etapa importante para a implementação responsável de novas opções terapêuticas na rede pública. O avanço reforça a importância de um cuidado baseado em evidências, com equidade, acompanhamento clínico e atenção às necessidades específicas das pessoas vivendo com HIV ou aids”, complementa André.

Veja Também 

Podcast com Guilherme Silva

#Secuida1: diabetes aumenta risco de infarto e AVC; entenda a doença

Imagem de destaque

Como identificar o Alzheimer no início? Veja os sinais sutis de alerta

Criança com TDAH

TDAH em crianças: plataforma lança capacitação gratuita para professores

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde HIV
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vitória começa a usar radar móvel para fiscalizar bikes elétricas
Imagem de destaque
Escape de urina ao correr ou pular não é normal e também afeta mulheres jovens. Entenda
Trio é flagrado andando em bike elétrica por ruas de Aracruz
Três adolescentes são flagrados na mesma bike elétrica em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados