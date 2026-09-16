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#Secuida1: diabetes aumenta risco de infarto e AVC; entenda a doença

A doença, que muitas vezes é silenciosa, pode ter como sinais a sede excessiva, a urina frequente, a fome constante e a perda de peso sem explicação

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 09:00

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

16 set 2026 às 09:00
Podcast com Guilherme Silva
O jornalista Guilherme Silva recebe a endocrinologista Flávia Tessarolo Ricardo Medeiros

O diabetes é uma doença crônica caracterizada pela falta de insulina ou pela dificuldade do corpo em usar esse hormônio corretamente, o que eleva o nível de açúcar no sangue. A insulina é responsável por transformar o açúcar dos alimentos em energia para as células. 


A doença, que muitas vezes é silenciosa, pode ter como sinais a sede excessiva, a urina frequente, a fome constante e a perda de peso sem explicação. No episódio 1 do #SeCuida Cast, a endocrinologista Flavia Tessarolo reforça a importância do diagnóstico precoce para evitar complicações no coração, nos rins e na visão. Confira! 

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