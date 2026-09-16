Secuida1: diabetes aumenta risco de infarto e AVC; entenda a doença

O diabetes é uma doença crônica caracterizada pela falta de insulina ou pela dificuldade do corpo em usar esse hormônio corretamente, o que eleva o nível de açúcar no sangue. A insulina é responsável por transformar o açúcar dos alimentos em energia para as células.





A doença, que muitas vezes é silenciosa, pode ter como sinais a sede excessiva, a urina frequente, a fome constante e a perda de peso sem explicação. No episódio 1 do #SeCuida Cast, a endocrinologista Flavia Tessarolo reforça a importância do diagnóstico precoce para evitar complicações no coração, nos rins e na visão. Confira!