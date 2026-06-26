Diabetes: os sinais silenciosos que o corpo dá e você pode estar ignorando

O diabetes é uma doença crônica caracterizada pela dificuldade do organismo em produzir ou utilizar corretamente a insulina, hormônio responsável pelo controle dos níveis de glicose no sangue.





Atualmente, cerca de 16,6 milhões de brasileiros adultos convivem com a doença, segundo o Atlas Global do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF). O Brasil ocupa a sexta posição entre os países com maior número absoluto de pessoas diagnosticadas. Quando não controlado adequadamente, o diabetes aumenta o risco de complicações cardiovasculares, insuficiência renal, perda da visão, amputações e alterações neurológicas.





O diabetes é uma doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue utilizar adequadamente a insulina – hormônio produzido pelo pâncreas responsável pela manutenção do metabolismo da glicose.





A falta de insulina provoca uma deficiência na metabolização da glicose e, consequentemente, diabetes. A doença é caracterizada por altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma permanente.





"Os principais sintomas do diabetes são: fome, sede excessiva, aumento da frequência de urinar, de dia e de noite, e perda de peso não intencional. Também pode ocorrer fraqueza, fadiga, náuseas e vômitos, formigamentos nos pés e pernas, infecções frequentes, feridas que demoram para cicatrizar e visão embaçada. Na maioria das vezes, não há nenhum sintoma”, enfatiza a endocrinologista Cristiane Savian.





O diabetes tipo 1 ocorre quando o sistema imunológico ataca as células responsáveis pela produção de insulina. É mais frequente em crianças e jovens adultos, o que exige a reposição contínua da substância.





Já o diabetes tipo 2 representa cerca de 90% dos casos e está relacionado principalmente à resistência à ação da insulina. Entre os fatores de risco estão o excesso de peso, obesidade, sedentarismo, histórico familiar e envelhecimento. Um dos maiores desafios é que muitos pacientes convivem com a doença sem o diagnóstico, o que favorece o surgimento de complicações.





O diagnóstico do diabetes é simples e feito por meio de exames de sangue laboratoriais que avaliam a quantidade de glicose (açúcar) na circulação.