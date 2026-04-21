Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta

Acordar durante a noite para urinar é uma situação comum, mas que merece atenção quando se torna frequente ou vem acompanhada de outros sintomas. O quadro, conhecido como noctúria, pode estar relacionado tanto a hábitos do dia a dia quanto a problemas de saúde.





De acordo com o urologista Leandro Leal, da Rede Meridional, a necessidade de levantar à noite para ir ao banheiro está diretamente ligada à ingestão de líquidos, especialmente no período noturno. “O mais importante é observar se houve aumento no número de idas ao banheiro durante a madrugada e se existem outros sintomas associados”, explica.

Entre os sinais que devem acender o alerta estão a redução do jato urinário, dor ou ardência ao urinar e a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Esses sintomas podem indicar alterações no trato urinário que precisam de avaliação médica.

Além disso, outras condições clínicas também podem influenciar o aumento da frequência urinária. “Doenças como diabetes mellitus descompensado e o uso de algumas medicações, como diuréticos, podem aumentar o volume urinário não apenas à noite, mas também durante o dia”, destaca o especialista.

Outro ponto importante é o impacto na qualidade do sono. Acordar várias vezes durante a madrugada pode interromper o sono profundo e comprometer o descanso adequado. “Isso acaba refletindo diretamente nas atividades do dia seguinte, causando cansaço e queda no rendimento”, afirma.

Com o avanço da idade, especialmente após os 60 anos, uma das causas mais comuns está relacionada ao aumento da próstata. Nesse caso, a bexiga precisa fazer mais esforço para eliminar a urina. “Ela acaba ganhando espessura para vencer a resistência imposta pela próstata, mas, em contrapartida, reduz sua capacidade de armazenamento, o que piora a noctúria”, explica Leal.

Diante desses sinais, a recomendação é buscar avaliação médica sempre que houver aumento da frequência urinária noturna ou sintomas associados. O diagnóstico precoce é essencial para identificar a causa e iniciar o tratamento adequado, garantindo mais qualidade de vida e noites de sono tranquilas.