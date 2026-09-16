Gabi Melim faz show em projeto de educação musical em Vila Velha

O “Projeto Música para Todos” chega à sua segunda edição entre 19 e 26 de setembro, na Grande Vitória (Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra). A iniciativa conta com uma programação que reúne oficinas lúdicas, atividades de recreação e lazer, aulas de canto, guitarra, bateria e rap e apresentações.





Um dos principais destaques da edição de 2026 será a participação de Gabi Melim, que fez parte do trio Melim com seus irmãos (Rodrigo e Diogo), conhecidos por sucessos como “Meu Abrigo” e “Ouvi Dizer”. A cantora fará o show de abertura, no dia 19 de setembro, na sede do Instituto Viva Vida, em Vila Velha. A apresentação é aberta ao público, com vagas limitadas. Os ingressos gratuitos podem ser retirados no Sympla.





O repertório passa pelo forró, baião, samba, pagode, pop-rock e congo capixaba, também dialogando com instrumentos populares e de tradição erudita, como violino e violoncelo. Para a participação nas oficinas, as inscrições devem ser feitas com o Instituto Viva Vida.





O Música para Todos nasceu da busca pela democratização do acesso à cultura. A proposta é promover uma experiência de aprendizagem ativa por meio da experimentação e da criação musical. A primeira edição, realizada em 2025, contou com a participação especial de Ivan Barreto (vencedor do The Voice Brasil 2023).