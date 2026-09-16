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Projeto Música para Todos

Gabi Melim faz show em projeto de educação musical em Vila Velha

A iniciativa promove oficinas de canto, guitarra, bateria e rap, atividades de lazer e apresentações musicais; ingressos estão disponíveis
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 09:00

Cantora ex-integrante da banda Melim fará show grauito em Vila Velha
Cantora ex-integrante da banda Melim fará show grauito em Vila Velha Reprodução Instagram @gabimelim

O “Projeto Música para Todos” chega à sua segunda edição entre 19 e 26 de setembro, na Grande Vitória (Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra). A iniciativa conta com uma programação que reúne oficinas lúdicas, atividades de recreação e lazer, aulas de canto, guitarra, bateria e rap e apresentações.


Um dos principais destaques da edição de 2026 será a participação de Gabi Melim, que fez parte do trio Melim com seus irmãos (Rodrigo e Diogo), conhecidos por sucessos como “Meu Abrigo” e “Ouvi Dizer”. A cantora fará o show de abertura, no dia 19 de setembro, na sede do Instituto Viva Vida, em Vila Velha. A apresentação é aberta ao público, com vagas limitadas. Os ingressos gratuitos podem ser retirados no Sympla.


O repertório passa pelo forró, baião, samba, pagode, pop-rock e congo capixaba, também dialogando com instrumentos populares e de tradição erudita, como violino e violoncelo. Para a participação nas oficinas, as inscrições devem ser feitas com o Instituto Viva Vida.


O Música para Todos nasceu da busca pela democratização do acesso à cultura. A proposta é promover uma experiência de aprendizagem ativa por meio da experimentação e da criação musical. A primeira edição, realizada em 2025, contou com a participação especial de Ivan Barreto (vencedor do The Voice Brasil 2023). 

Projeto traz aulas de canto e instrumentos, além da presença da cantora Gabi Melim
Projeto traz aulas de canto e instrumentos, além da presença da cantora Gabi Melim Léo Vinco
SERVIÇO

Evento: “Música para Todos”

Locais: Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica

Ingressos: Gratuitos (site Sympla)


Programação:

19 de setembro – Vila Velha | Sede do Instituto Viva Vida, bairro Divino Espírito Santo

8h: Lançamento oficial do projeto, com show de Gabi Melim, solenidade com instituições, oficinas e recreação


14h: show com Gabi Melim, oficinas e recreação


22 de setembro – Vitória | Caoca, bairro Maria Ortiz

14h: Oficinas, recreação e show musical


24 de setembro – Serra | Instituto Vovô Chiquinho, Central Carapina

8h e 14h: Oficinas, recreação e show musical


26 de setembro – Cariacica | Reame, bairro Cruzeiro do Sul

8h: Encerramento, oficinas, recreação e show musical

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