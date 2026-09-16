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Apreensão de cocaína

Operação contra o crime organizado cumpre mandados em Vitória

Publicado em

16 set 2026 às 09:23
Material apreendido foi enviado à Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ ES)
Material apreendido foi enviado à Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco/ES) Crédito: Divulgação | Polícia Federal

Uma operação denominada Força Integrada IV foi deflagrada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos) nesta quarta-feira (16). A ação, que mobiliza simultaneamente 20 bases das Ficcos em 19 estados da Federação, foca no enfrentamento ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, à lavagem de dinheiro, às organizações criminosas violentas e a outros delitos relacionados ao crime organizado.


No Espírito Santo, a ação ocorre após a apreensão de sete quilos de cocaína em uma casa desabitada. O material foi apresentado à Ficco/ES, que começou as investigações para identificar o dono da carga. A operação desta quarta-feira visa prender esse suspeito em Vitória, além de cumprir um mandado de busca e apreensão.


Ao todo, são cumpridos 173 mandados de busca e apreensão e 106 de prisões, além de medidas cautelares patrimoniais e investigativas. As decisões judiciais também determinaram bloqueios, sequestros e restrições patrimoniais superiores a R$ 508 milhões, incluindo imóveis, veículos, ativos financeiros e outros bens vinculados a organizações criminosas investigadas. 


As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado foram criadas criadas com base no conceito de força-tarefa e têm como objetivo fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas mediante integração entre instituições de Segurança Pública. Participam da iniciativa Polícias Civis, Militares e Penais, Guardas Municipais, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Secretarias Estaduais de Segurança Pública, as quais atuam de forma conjunta e coordenada pela Polícia Federal, sem hierarquia entre as instituições participantes.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Em Bento Ferreira

Vício em apostas: jovem é preso após ameaçar mãe e avó em Vitória

Publicado em 16/09/2026 às 10:01

Um jovem de 20 anos foi preso após ameaçar a mãe, de 44 anos, e a avó, de 85, em Bento Ferreira,  Vitória, na noite de terça-feira (15). Segundo a Polícia Militar, ele exigia dinheiro da família para fazer apostas e ficava agressivo quando não recebia os valores.


Ainda de acordo com a PM, quando os policiais chegaram à residência encontraram o suspeito bastante exaltado, xingando e ameaçando as duas mulheres. Ele também teria tentado danificar objetos dentro da casa.


Os policiais que atenderam à ocorrência informaram que a situação seria recorrente e que já existem outros boletins de ocorrência envolvendo o mesmo suspeito.


Segundo a corporação, o jovem pedia frequentemente dinheiro para bancar as apostas. Ele não teria emprego fixo e, conforme os relatos registrados pela polícia, as apostas seriam sua principal atividade.


O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado por perseguição e violência psicológica no contexto da Lei Maria da Penha. A autoridade policial arbitrou fiança de R$ 6 mil. Como o valor não foi pago, o jovem foi encaminhado ao sistema prisional.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Resgate

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Publicado em 15/09/2026 às 20:28

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
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Visita inesperada

Bicho-preguiça é encontrado na BR 101, em São Mateus, e devolvido à mata

Publicado em 15/09/2026 às 19:44
Bicho-preguiça é encontrado na BR 101, em São Mateus, e devolvido à mata
Animal foi retirado da rodovia e conduzido a seu habitat natural por um trabalhador. Divulgação | Ecovias Capixaba

Um bicho-preguiça foi encontrado próximo à BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (15). O animal surpreendeu trabalhadores que atuavam no km 78,5 da rodovia e contou com a ajuda de um funcionário de uma empresa terceirizada pela Ecovias Capixaba para retornar à uma área de mata. 


O resgate foi feito foi Aldecir Querino Fraga, encarregado da Serrabetume. Ao perceber a presença do bicho-preguiça, o trabalhador retirou o animal da área de circulação e o levou de volta para a vegetação. Segundo a Ecovias Capixaba, toda a ação foi supervisionada pela concessionária.


De acordo com a Ecovias, a BR 101 atravessa regiões próximas a áreas de preservação e fragmentos de Mata Atlântica, habitat natural dos bichos-preguiça, o que pode favorecer encontros desse tipo. Em situações como essa, a orientação da bióloga da concessionária, Grazielli Melo Pena, é de não tentar manusear ou capturar animais silvestres próximos à rodovia.


“As preguiças possuem uma aparência tranquila, mas possuem garras que podem causar ferimentos. Sempre que visualizarem um animal próximo à BR 101, os usuários devem acionar a Ecovias Capixaba pelo telefone 0800 770 1101”, diz a especialista.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Trânsito

Ciclista morre atropelada por carro na ES 185 em Divino de São Lourenço

Publicado em 15/09/2026 às 13:50
Ciclista morre atropelada em Divino de São Lourenço na segunda-feira (14)
Ciclista morreu atropelada em Divino de São Lourenço na segunda-feira (14) Crédito: Divulgação | MPES

Uma mulher de 44 anos morreu após ser atropelada por um carro na noite de segunda-feira (14), na ES 185, em Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Andréia Silva de Souza Tomé, morreu no local.


O acidente aconteceu por volta das 18h, próximo a uma serralheria, na estrada que liga Divino de São Lourenço a IbitiramaUma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte da ciclista. O condutor de um Chevrolet Kadett GL, de 25 anos, contou aos militares que seguia no sentido de Divino de São Lourenço quando se deparou com a ciclista na pista. Segundo ele, tentou fazer uma manobra para evitar a batida e freou, mas não conseguiu impedir o impacto.


O motorista passou pelo teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool. Ele foi levado à Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado. Segundo a Polícia Civil, o condutor permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima.


O corpo de Andréia foi encaminhado pela Polícia Científica à Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso segue em investigação.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Obra em trecho da BR 262 em Venda Nova termina até dezembro, diz DNIT

Publicado em 15/09/2026 às 13:27
BR 262 é liberada após cratera se abrir em Venda Nova do Imigrante
BR 262 é liberada após cratera se abrir em Venda Nova do Imigrante Reprodução/ @‌vnidepre

O trecho do km 101 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, está com o tráfego liberado nos dois sentidos, mas as obras de recuperação da rodovia ainda estão no início. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os trabalhos apresentam cerca de 15% de avanço e têm previsão de conclusão em dezembro deste ano.


Após quase seis meses em sistema de pare e siga, o tráfego foi liberado nos dois sentidos na última quarta-feira (9). A restrição começou em 19 de março, quando uma cratera se abriu na rodovia. De acordo com o DNIT, a nova camada de asfalto ainda não foi aplicada. Antes disso, serão executados serviços diretamente no pavimento e intervenções no sistema de drenagem.


A recuperação contempla quatro pontos de erosão no trecho. Segundo o órgão, um deles já foi executado. Mesmo com o tráfego liberado, os motoristas podem encontrar o sistema de pare e siga de forma pontual ao longo do dia. 


Conforme o DNIT, a interrupção temporária será necessária para a descarga de materiais, movimentação de máquinas e execução dos serviços. Durante a execução dos bueiros, o tráfego precisará voltar ao sistema de pare e siga por alguns dias.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Mistério

Mulher é internada em estado grave com sinais de agressão na Serra

Publicado em 15/09/2026 às 11:44

Uma mulher de 29 anos foi encontrada desacordada em uma rua da Serra e está internada em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras. O caso aconteceu na segunda-feira (14). Segundo a Polícia Civil, ela apresentava sinais de agressão física e precisou ser intubada.


Na manhã desta terça-feira (15), a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com o pai da vítima. Segundo ele, a filha foi encontrada desacordada e levada inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, devido à gravidade do quadro, foi transferida para o hospital estadual.


A família da jovem mora no bairro Itapuã, em Vila Velha, mas, há cerca de dois meses, ela passou a morar com o namorado na Serra. Ainda não há informações sobre o que aconteceu antes de a mulher ser encontrada desacordada.


De acordo com a Polícia Civil, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não tinha condições de informar aos policiais o que havia ocorrido.


O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Noroeste do ES

Homem é morto a tiros enquanto conversava com a esposa em Mantenópolis

Publicado em 15/09/2026 às 10:24

Um homem de 31 anos morreu após ser baleado em frente a uma casa no distrito de São José, em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de domingo (13). À Polícia Militar, o filho da vítima relatou que o autor dos disparos seria o ex-companheiro da esposa do homem. 


Segundo a PM, a vítima estava sentada em frente ao imóvel, conversando com a esposa, quando o homem se aproximou e atirou. Após o crime, ele não foi localizado.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Mantenópolis. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estava internado

Morre pedestre atingido por barras de ferro em calçada de Cariacica

Publicado em 15/09/2026 às 08:30
Jurandir Lubase
Jurandir Lubase Reprodução

Morreu o homem identificado como Jurandir Lubase, de 59 anos, atingido por barras de ferro enquanto passava por uma calçada no bairro Tabajara, em Cariacica, na última quinta-feira (10). Desde o acidente, ele estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.


Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, a morte cerebral de Jurandir foi confirmada na segunda-feira (14).


Segundo o irmão da vítima, Jurandir trabalhava como ambulante e havia ido à casa de um fornecedor no dia do acidente. Na volta, dois caminhões colidiram. Um deles transportava barras de ferro que, com o impacto da batida, se soltaram e atingiram o homem, que passava pela calçada.


Jurandir foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave para o hospital.


A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se o caso será investigado. Até o momento, não há informações sobre quais procedimentos foram adotados em relação aos motoristas dos caminhões.


* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Sorteio às 21h

Caixa muda horário e amplia prazo de apostas da Lotofácil da Independência

Publicado em 15/09/2026 às 06:05

A Caixa anunciou mudança no horário do sorteio especial da Lotofácil da Independência nesta terça-feira (15). O sorteio será realizado às 21h. Inicialmente, estava previsto para 11h. O prêmio é estimado em R$ 300 milhões. 

Com isso, as apostas poderão ser feitas até as 18h desta terça-feira (15) nas lotéricas. Pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa, as vendas de cotas de bolão seguirão até as 20h. 

Para participar, é possível escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples custa R$ 3,50.

Caso não haja ganhador na faixa principal, com 15 acertos, o prêmio será distribuído entre os acertadores da faixa seguinte.

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Agência Brasil

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Agência Brasil
km 239

BR 101 será interditada por 1h30 na Serra nesta terça-feira (15)

Publicado em 14/09/2026 às 18:19

Os motoristas que passam pelo km 239 da BR 101, na Serra, devem ficar atentos nesta terça-feira (15). A rodovia será totalmente interditada nos dois sentidos, a partir das 14h, por uma hora e meia, para a detonação de rochas.


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via, a intervenção faz parte das obras de duplicação do subtecho D da BR 101, entre Serra e Fundão. A empresa informou que, caso haja alguma intercorrência após o período previsto de interdição, será adotado o sistema de Pare e Siga até a normalização do serviço.


Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada. A Ecovias orienta os motoristas a programarem os deslocamentos, redobrarem a atenção ao trafegar pela região e respeitarem a sinalização e as orientações das equipes operacionais. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
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