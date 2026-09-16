Operação contra o crime organizado cumpre mandados em Vitória

Uma operação denominada Força Integrada IV foi deflagrada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos) nesta quarta-feira (16). A ação, que mobiliza simultaneamente 20 bases das Ficcos em 19 estados da Federação, foca no enfrentamento ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, à lavagem de dinheiro, às organizações criminosas violentas e a outros delitos relacionados ao crime organizado.





No Espírito Santo, a ação ocorre após a apreensão de sete quilos de cocaína em uma casa desabitada. O material foi apresentado à Ficco/ES, que começou as investigações para identificar o dono da carga. A operação desta quarta-feira visa prender esse suspeito em Vitória, além de cumprir um mandado de busca e apreensão.





Ao todo, são cumpridos 173 mandados de busca e apreensão e 106 de prisões, além de medidas cautelares patrimoniais e investigativas. As decisões judiciais também determinaram bloqueios, sequestros e restrições patrimoniais superiores a R$ 508 milhões, incluindo imóveis, veículos, ativos financeiros e outros bens vinculados a organizações criminosas investigadas.





As Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado foram criadas criadas com base no conceito de força-tarefa e têm como objetivo fortalecer o enfrentamento às organizações criminosas mediante integração entre instituições de Segurança Pública. Participam da iniciativa Polícias Civis, Militares e Penais, Guardas Municipais, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Políticas Penais e Secretarias Estaduais de Segurança Pública, as quais atuam de forma conjunta e coordenada pela Polícia Federal, sem hierarquia entre as instituições participantes.