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Visita inesperada

Bicho-preguiça é encontrado na BR 101, em São Mateus, e devolvido à mata

Publicado em

15 set 2026 às 19:44
Bicho-preguiça é encontrado na BR 101, em São Mateus, e devolvido à mata
Animal foi retirado da rodovia e conduzido a seu habitat natural por um trabalhador. Divulgação | Ecovias Capixaba

Um bicho-preguiça foi encontrado próximo à BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (15). O animal surpreendeu trabalhadores que atuavam no km 78,5 da rodovia e contou com a ajuda de um funcionário de uma empresa terceirizada pela Ecovias Capixaba para retornar à uma área de mata. 


O resgate foi feito foi Aldecir Querino Fraga, encarregado da Serrabetume. Ao perceber a presença do bicho-preguiça, o trabalhador retirou o animal da área de circulação e o levou de volta para a vegetação. Segundo a Ecovias Capixaba, toda a ação foi supervisionada pela concessionária.


De acordo com a Ecovias, a BR 101 atravessa regiões próximas a áreas de preservação e fragmentos de Mata Atlântica, habitat natural dos bichos-preguiça, o que pode favorecer encontros desse tipo. Em situações como essa, a orientação da bióloga da concessionária, Grazielli Melo Pena, é de não tentar manusear ou capturar animais silvestres próximos à rodovia.


“As preguiças possuem uma aparência tranquila, mas possuem garras que podem causar ferimentos. Sempre que visualizarem um animal próximo à BR 101, os usuários devem acionar a Ecovias Capixaba pelo telefone 0800 770 1101”, diz a especialista.

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Repórter / [email protected]
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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
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Trânsito

Ciclista morre atropelada por carro na ES 185 em Divino de São Lourenço

Publicado em 15/09/2026 às 13:50
Ciclista morre atropelada em Divino de São Lourenço na segunda-feira (14)
Ciclista morreu atropelada em Divino de São Lourenço na segunda-feira (14) Crédito: Divulgação | MPES

Uma mulher de 44 anos morreu após ser atropelada por um carro na noite de segunda-feira (14), na ES 185, em Divino de São Lourenço, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima, Andréia Silva de Souza Tomé, morreu no local.


O acidente aconteceu por volta das 18h, próximo a uma serralheria, na estrada que liga Divino de São Lourenço a IbitiramaUma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte da ciclista. O condutor de um Chevrolet Kadett GL, de 25 anos, contou aos militares que seguia no sentido de Divino de São Lourenço quando se deparou com a ciclista na pista. Segundo ele, tentou fazer uma manobra para evitar a batida e freou, mas não conseguiu impedir o impacto.


O motorista passou pelo teste do etilômetro, que deu resultado negativo para a presença de álcool. Ele foi levado à Delegacia Regional de Alegre, onde foi ouvido e liberado. Segundo a Polícia Civil, o condutor permaneceu no local do acidente e prestou socorro à vítima.


O corpo de Andréia foi encaminhado pela Polícia Científica à Seção Regional de Medicina Legal de Cachoeiro de Itapemirim. O caso segue em investigação.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Obra em trecho da BR 262 em Venda Nova termina até dezembro, diz DNIT

Publicado em 15/09/2026 às 13:27
BR 262 é liberada após cratera se abrir em Venda Nova do Imigrante
BR 262 é liberada após cratera se abrir em Venda Nova do Imigrante Reprodução/ @‌vnidepre

O trecho do km 101 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, está com o tráfego liberado nos dois sentidos, mas as obras de recuperação da rodovia ainda estão no início. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os trabalhos apresentam cerca de 15% de avanço e têm previsão de conclusão em dezembro deste ano.


Após quase seis meses em sistema de pare e siga, o tráfego foi liberado nos dois sentidos na última quarta-feira (9). A restrição começou em 19 de março, quando uma cratera se abriu na rodovia. De acordo com o DNIT, a nova camada de asfalto ainda não foi aplicada. Antes disso, serão executados serviços diretamente no pavimento e intervenções no sistema de drenagem.


A recuperação contempla quatro pontos de erosão no trecho. Segundo o órgão, um deles já foi executado. Mesmo com o tráfego liberado, os motoristas podem encontrar o sistema de pare e siga de forma pontual ao longo do dia. 


Conforme o DNIT, a interrupção temporária será necessária para a descarga de materiais, movimentação de máquinas e execução dos serviços. Durante a execução dos bueiros, o tráfego precisará voltar ao sistema de pare e siga por alguns dias.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Mistério

Mulher é internada em estado grave com sinais de agressão na Serra

Publicado em 15/09/2026 às 11:44

Uma mulher de 29 anos foi encontrada desacordada em uma rua da Serra e está internada em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, em Morada de Laranjeiras. O caso aconteceu na segunda-feira (14). Segundo a Polícia Civil, ela apresentava sinais de agressão física e precisou ser intubada.


Na manhã desta terça-feira (15), a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, conversou com o pai da vítima. Segundo ele, a filha foi encontrada desacordada e levada inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Depois, devido à gravidade do quadro, foi transferida para o hospital estadual.


A família da jovem mora no bairro Itapuã, em Vila Velha, mas, há cerca de dois meses, ela passou a morar com o namorado na Serra. Ainda não há informações sobre o que aconteceu antes de a mulher ser encontrada desacordada.


De acordo com a Polícia Civil, devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não tinha condições de informar aos policiais o que havia ocorrido.


O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia, pelo telefone 181, pelo site disquedenuncia181.es.gov.br ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Noroeste do ES

Homem é morto a tiros enquanto conversava com a esposa em Mantenópolis

Publicado em 15/09/2026 às 10:24

Um homem de 31 anos morreu após ser baleado em frente a uma casa no distrito de São José, em Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu na noite de domingo (13). À Polícia Militar, o filho da vítima relatou que o autor dos disparos seria o ex-companheiro da esposa do homem. 


Segundo a PM, a vítima estava sentada em frente ao imóvel, conversando com a esposa, quando o homem se aproximou e atirou. Após o crime, ele não foi localizado.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Mantenópolis. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estava internado

Morre pedestre atingido por barras de ferro em calçada de Cariacica

Publicado em 15/09/2026 às 08:30
Jurandir Lubase
Jurandir Lubase Reprodução

Morreu o homem identificado como Jurandir Lubase, de 59 anos, atingido por barras de ferro enquanto passava por uma calçada no bairro Tabajara, em Cariacica, na última quinta-feira (10). Desde o acidente, ele estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.


Conforme apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, a morte cerebral de Jurandir foi confirmada na segunda-feira (14).


Segundo o irmão da vítima, Jurandir trabalhava como ambulante e havia ido à casa de um fornecedor no dia do acidente. Na volta, dois caminhões colidiram. Um deles transportava barras de ferro que, com o impacto da batida, se soltaram e atingiram o homem, que passava pela calçada.


Jurandir foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado grave para o hospital.


A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informar se o caso será investigado. Até o momento, não há informações sobre quais procedimentos foram adotados em relação aos motoristas dos caminhões.


* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Sorteio às 21h

Caixa muda horário e amplia prazo de apostas da Lotofácil da Independência

Publicado em 15/09/2026 às 06:05

A Caixa anunciou mudança no horário do sorteio especial da Lotofácil da Independência nesta terça-feira (15). O sorteio será realizado às 21h. Inicialmente, estava previsto para 11h. O prêmio é estimado em R$ 300 milhões. 

Com isso, as apostas poderão ser feitas até as 18h desta terça-feira (15) nas lotéricas. Pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo portal Loterias Caixa, as vendas de cotas de bolão seguirão até as 20h. 

Para participar, é possível escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. A aposta simples custa R$ 3,50.

Caso não haja ganhador na faixa principal, com 15 acertos, o prêmio será distribuído entre os acertadores da faixa seguinte.

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Agência Brasil

/ [email protected]
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km 239

BR 101 será interditada por 1h30 na Serra nesta terça-feira (15)

Publicado em 14/09/2026 às 18:19

Os motoristas que passam pelo km 239 da BR 101, na Serra, devem ficar atentos nesta terça-feira (15). A rodovia será totalmente interditada nos dois sentidos, a partir das 14h, por uma hora e meia, para a detonação de rochas.


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela via, a intervenção faz parte das obras de duplicação do subtecho D da BR 101, entre Serra e Fundão. A empresa informou que, caso haja alguma intercorrência após o período previsto de interdição, será adotado o sistema de Pare e Siga até a normalização do serviço.


Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, a operação poderá ser cancelada e reprogramada. A Ecovias orienta os motoristas a programarem os deslocamentos, redobrarem a atenção ao trafegar pela região e respeitarem a sinalização e as orientações das equipes operacionais. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
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Trânsito

BR 262 tem trecho liberado após quase seis meses de pare e siga

Publicado em 14/09/2026 às 17:00

Após quase seis meses operando no sistema pare e siga, o trecho do km 101 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, foi liberado nos dois sentidos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (14) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma cratera se abriu no local em no dia 19 de março durante fortes chuvas.


Segundo motoristas que passaram pelo trecho, a via foi liberada no fim de semana, mas segue em obras. Por conta do grande fluxo de veículos na rodovia, o sistema pare e siga vinha causando transtornos aos condutores. No dia 17 de abril, um motociclista morreu ao cair dentro da cratera.


O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que o tráfego foi liberado nos dois sentidos na última quarta-feira (9), mas as obras de recuperação continuam, com cerca de 15% de avanço. Os serviços incluem a recuperação de quatro pontos de erosão, melhorias na drenagem e a substituição de bueiros, além da aplicação de uma nova camada de asfalto.


O trânsito poderá voltar a operar em sistema de pare e siga durante a execução dos bueiros, que deverá ocorrer por 24 horas ao longo de alguns dias. A previsão é de que as obras sejam concluídas até dezembro de 2026.

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Publicado em 14/09/2026 às 15:20
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Um acidente ageta o trânsito na Rodovia do Contorno na tarde desta segunda-feira (14). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, a faixa esquerda da pista no sentido CariacicaSerra está interditada após um carro capotar no km 289,1 da BR 101, próximo ao bairro Padre Mathias, em Cariacica.  


Motoristas relataram lentidão no trecho por causa da ocorrência. Imagens mostram o veículo capotado, com o para-brisa estilhaçado. Segundo a Ecovias, ninguém ficou ferido e a ocorrência segue em andamento. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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