Bicho-preguiça é encontrado na BR 101, em São Mateus, e devolvido à mata

Um bicho-preguiça foi encontrado próximo à BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (15). O animal surpreendeu trabalhadores que atuavam no km 78,5 da rodovia e contou com a ajuda de um funcionário de uma empresa terceirizada pela Ecovias Capixaba para retornar à uma área de mata.





O resgate foi feito foi Aldecir Querino Fraga, encarregado da Serrabetume. Ao perceber a presença do bicho-preguiça, o trabalhador retirou o animal da área de circulação e o levou de volta para a vegetação. Segundo a Ecovias Capixaba, toda a ação foi supervisionada pela concessionária.





De acordo com a Ecovias, a BR 101 atravessa regiões próximas a áreas de preservação e fragmentos de Mata Atlântica, habitat natural dos bichos-preguiça, o que pode favorecer encontros desse tipo. Em situações como essa, a orientação da bióloga da concessionária, Grazielli Melo Pena, é de não tentar manusear ou capturar animais silvestres próximos à rodovia.





“As preguiças possuem uma aparência tranquila, mas possuem garras que podem causar ferimentos. Sempre que visualizarem um animal próximo à BR 101, os usuários devem acionar a Ecovias Capixaba pelo telefone 0800 770 1101”, diz a especialista.