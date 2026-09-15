Jantar completo sem complicação: aprenda a fazer essa salada proteica com frango, abacate e ovo

Em um recipiente, tempere os filés de peito de frango com azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira em fogo médio, grelhe as peças até dourar todos os lados e cozinhar por completo. Deixe descansar por alguns minutos e, com a ajuda de uma faca, corte em fatias. Reserve. Em uma panela, coloque a água e os ovos e leve ao fogo médio por 9 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água e resfrie em água gelada para interromper o cozimento. Descasque e corte ao meio.