Inscrições para a Night Run Vitória Airport estão abertas

A proposta do evento coloca o corredor no papel de passageiro em uma verdadeira viagem pelo pátio do aeroporto — e cada etapa da prova foi pensada para reforçar essa imersão. O acesso à área controlada acontece por um dos portões de embarque do aeroporto, exige documento com foto, número de peito e pulseira de acesso.





O portal de largada é instalado no próprio pátio do aeroporto de onde partem as ondas sucessivas de corredores:





• 20h00 — Largada dos 10 km (idade mínima de 18 anos)

• 20h10 — Largada dos 5 km (idade mínima de 15 anos)

• 20h15 — Largada dos 3 km (idade mínima de 13 anos)





A estrutura conta com hidratação a cada 2,5 km, sinalização com cones e painéis, equipe de apoio técnico e ambulâncias de prontidão durante todo o trajeto. Ao cruzar a linha de chegada, os participantes recebem kit de hidratação e frutas e completam a experiência recebendo suas medalhas na esteira de restituição de bagagens, simulando o desembarque de um voo.