Inscrições para a Night Run Vitória Airport estão abertas

Embarque autorizado. Estão abertas as inscrições para a Night Run Vitória Airport, prova noturna que transforma o Aeroporto de Vitória em um circuito esportivo no feriado nacional de 20 de novembro de 2026 (sexta-feira).
Diferente do que se poderia imaginar, o Aeroporto de Vitória mantém sua operação normal durante toda a programação da Night Run — pousos e decolagens seguem acontecendo enquanto a prova é realizada. É nesse clima que os atletas vão decolar rumo ao pódio. Com vagas limitadas, a expectativa da organização é de pista lotada, com corredores vindos de todos os cantos do País.
A proposta do evento coloca o corredor no papel de passageiro em uma verdadeira viagem pelo pátio do aeroporto — e cada etapa da prova foi pensada para reforçar essa imersão. O acesso à área controlada acontece por um dos portões de embarque do aeroporto, exige documento com foto, número de peito e pulseira de acesso.
O portal de largada é instalado no próprio pátio do aeroporto de onde partem as ondas sucessivas de corredores:
• 20h00 — Largada dos 10 km (idade mínima de 18 anos)
• 20h10 — Largada dos 5 km (idade mínima de 15 anos)
• 20h15 — Largada dos 3 km (idade mínima de 13 anos)
A estrutura conta com hidratação a cada 2,5 km, sinalização com cones e painéis, equipe de apoio técnico e ambulâncias de prontidão durante todo o trajeto. Ao cruzar a linha de chegada, os participantes recebem kit de hidratação e frutas e completam a experiência recebendo suas medalhas na esteira de restituição de bagagens, simulando o desembarque de um voo.
Todos os atletas recebem a Medalha Finisher ao cruzar a linha de chegada e os melhores colocados sobem no pódio.