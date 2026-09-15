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Corrida de rua

Inscrições para a Night Run Vitória Airport estão abertas

Corrida noturna na área operacional de aeronaves será no feriado de 20 de novembro no Aeroporto de Vitória

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 18:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 set 2026 às 18:41
Night Run Vitória Airport
Night Run Vitória Airport Divulgação

Embarque autorizado. Estão abertas as inscrições para a Night Run Vitória Airport, prova noturna que transforma o Aeroporto de Vitória em um circuito esportivo no feriado nacional de 20 de novembro de 2026 (sexta-feira). 


Diferente do que se poderia imaginar, o Aeroporto de Vitória mantém sua operação normal durante toda a programação da Night Run — pousos e decolagens seguem acontecendo enquanto a prova é realizada. É nesse clima que os atletas vão decolar rumo ao pódio. Com vagas limitadas, a expectativa da organização é de pista lotada, com corredores vindos de todos os cantos do País. 

A proposta do evento coloca o corredor no papel de passageiro em uma verdadeira viagem pelo pátio do aeroporto — e cada etapa da prova foi pensada para reforçar essa imersão. O acesso à área controlada acontece por um dos portões de embarque do aeroporto, exige documento com foto, número de peito e pulseira de acesso. 


O portal de largada é instalado no próprio pátio do aeroporto de onde partem as ondas sucessivas de corredores:


20h00 — Largada dos 10 km (idade mínima de 18 anos)

20h10 — Largada dos 5 km (idade mínima de 15 anos)

20h15 — Largada dos 3 km (idade mínima de 13 anos)


A estrutura conta com hidratação a cada 2,5 km, sinalização com cones e painéis, equipe de apoio técnico e ambulâncias de prontidão durante todo o trajeto. Ao cruzar a linha de chegada, os participantes recebem kit de hidratação e frutas e completam a experiência recebendo suas medalhas na esteira de restituição de bagagens, simulando o desembarque de um voo.

Todos os atletas recebem a Medalha Finisher ao cruzar a linha de chegada e os melhores colocados sobem no pódio. 

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