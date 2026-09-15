Suspeito de roubar carro capota durante fuga e é detido na Serra

O roubo de um carro em Cidade Continental, na Serra, terminou em perseguição policial na tarde desta terça-feira (15). Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi detido em uma área de mata no bairro Nova Carapina I, também no município serrano, após ele capotar com o veículo.





Segundo a corporação, as equipes passaram a acompanhar o automóvel com ajuda da localização em tempo real após o roubo. No bairro Nova Carapina I, o suspeito perdeu o controle do veículo, capotou e entrou em um matagal para fugir.





Para encontrá-lo, a corporação contou com apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES). O homem foi localizado e conduzido à delegacia. Segundo a PM, também foi apreendida uma arma calibre 38.





A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava sendo confeccionada pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão da Delegacia Regional da Serra. “Somente após a ocorrência ser entregue teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante”, informou a corporação.