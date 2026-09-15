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Perseguição policial

Suspeito de roubar carro capota durante fuga e é detido na Serra

Homem fugiu para uma área de mata em Nova Carapina I e foi localizado com apoio do helicóptero do Notaer

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 18:24

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

15 set 2026 às 18:24

O roubo de um carro em Cidade Continental, na Serra, terminou em perseguição policial na tarde desta terça-feira (15). Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi detido em uma área de mata no bairro Nova Carapina I, também no município serrano, após ele capotar com o veículo.


Segundo a corporação, as equipes passaram a acompanhar o automóvel com ajuda da localização em tempo real após o roubo. No bairro Nova Carapina I, o suspeito perdeu o controle do veículo, capotou e entrou em um matagal para fugir. 


Para encontrá-lo, a corporação contou com apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer-ES). O homem foi localizado e conduzido à delegacia. Segundo a PM, também foi apreendida uma arma calibre 38.


A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava sendo confeccionada pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão da Delegacia Regional da Serra. “Somente após a ocorrência ser entregue teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante”, informou a corporação.

Homem é detido após roubar carro em Cidade Continental, na Serra
Homem é detido após roubar carro em Cidade Continental, na Serra Leitor AG

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