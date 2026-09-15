Renault Geely confirma produção do EX2 no Brasil e novo SUV

A Renault Geely do Brasil anunciou nesta terça-feira (15) um novo ciclo de investimentos de R$ 2 bilhões focado na ampliação do portfólio de veículos eletrificados e na atualização de sua estrutura produtiva no país. Com isso, o plano da joint venture criada em novembro de 2025 atinge o montante acumulado de R$ 5,8 bilhões para o período entre 2025 e 2027.
De acordo com o comunicado das empresas, esse novo aporte financeiro será direcionado para o Complexo Industrial Ayrton Senna, localizado em São José dos Pinhais (PR), com o objetivo de nacionalizar tecnologias de propulsão de zero e baixas emissões.
“Este novo investimento demonstra nossa confiança no Brasil como mercado de crescimento estratégico para a Renault. O anúncio de um novo veículo Renault baseado na plataforma GEA sinaliza uma etapa importante para a marca. Por meio de uma parceria ganha-ganha, estamos acelerando a chegada de veículos eletrificados, competitivos e acessíveis”, conta Fabrice Cambolive, presidente do Conselho da Renault Geely do Brasil e CEO Renault Brand.
“Este novo investimento demonstra nossa confiança no Brasil como mercado de crescimento estratégico para a Renault. O anúncio de um novo veículo Renault baseado na plataforma GEA sinaliza uma etapa importante para a marca. Por meio de uma parceria ganha-ganha, estamos acelerando a chegada de veículos eletrificados, competitivos e acessíveis”, conta Fabrice Cambolive, presidente do Conselho da Renault Geely do Brasil e CEO Renault Brand.
O novo modelo Renault será desenvolvido sobre a arquitetura GEA (Global Intelligent Electric Architecture), e tem seu lançamento planejado para 2027. Paralelamente, a empresa confirmou para dezembro de 2026 o início da montagem local do Geely EX2, um hatch 100% elétrico também construído sobre a plataforma modular GEA.
“A comercialização bem-sucedida de nosso primeiro veículo produzido localmente marca uma etapa histórica para o Geely Auto Group e representa um salto em nossa estratégia de globalização. O Brasil é um mercado altamente estratégico em nossa presença global”, acrescenta Victor Yang, vice-presidente Sênior da Geely Holding Group.
Além dos modelos movidos exclusivamente a bateria, a fábrica do Paraná recebeu intervenções industriais no início de 2026 para adequação das linhas de montagem. O investimento viabilizará a fabricação da tecnologia Renault Hybrid E-Tech 4x4 flex fuel a partir de 2027, permitindo a integração de sistemas térmicos, híbridos convencionais, híbridos flex e elétricos na mesma planta. A estratégia industrial busca atender à demanda local por propulsões alternativas de menor impacto ambiental.
A operação industrial da unidade paranaense já conta com a montagem do SUV Geely EX5 EM-i Super Híbrido, iniciada no começo de setembro, com lançamento comercial previsto para o final deste ano. A adição do hatch Geely EX2 e do futuro modelo Renault na base GEA integra o plano de expansão do grupo no mercado sul-americano.
“Os investimentos anunciados hoje fortalecem nossas capabilidades industriais, ampliam nosso portfólio e consolidam o Complexo Ayrton Senna como um dos mais importantes polos de produção de veículos eletrificados na região. Estamos preparando nossas operações para o futuro, associando as forças das marcas Renault e Geely para oferecer aos clientes brasileiros tecnologias de ponta produzidas localmente”, conta o Ariel Montenegro, presidente e CEO da Renault Geely do Brasil.