Renault Geely confirma produção do EX2 no Brasil e novo SUV

A Renault Geely do Brasil anunciou nesta terça-feira (15) um novo ciclo de investimentos de R$ 2 bilhões focado na ampliação do portfólio de veículos eletrificados e na atualização de sua estrutura produtiva no país. Com isso, o plano da joint venture criada em novembro de 2025 atinge o montante acumulado de R$ 5,8 bilhões para o período entre 2025 e 2027.





De acordo com o comunicado das empresas, esse novo aporte financeiro será direcionado para o Complexo Industrial Ayrton Senna, localizado em São José dos Pinhais (PR), com o objetivo de nacionalizar tecnologias de propulsão de zero e baixas emissões.





“Este novo investimento demonstra nossa confiança no Brasil como mercado de crescimento estratégico para a Renault. O anúncio de um novo veículo Renault baseado na plataforma GEA sinaliza uma etapa importante para a marca. Por meio de uma parceria ganha-ganha, estamos acelerando a chegada de veículos eletrificados, competitivos e acessíveis”, conta Fabrice Cambolive, presidente do Conselho da Renault Geely do Brasil e CEO Renault Brand.