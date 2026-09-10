Renault Niagara chega ao Brasil em novembro para brigar com Fiat Toro e Ram Rampage

A Renault revelou oficialmente a nova picape da marca, a Niagara, que chega ao Brasil em novembro de 2026 com quatro versões, inicialmente, incluindo duas com tração 4x4. Com a novidade, a montadora francesa entra na briga do segmento de picapes médias, onde o modelo vai concorrer com nomes como Fiat Toro, Ram Rampage e a futura VW Tukan, revelada recentemente pela montadora alemã, sem a camuflagem.





Produzida na Argentina, a Niagara faz parte dos planos de expansão da Renault no mercado mundial, que tem como foco a América Latina. Até 2030, a marca planeja lançar 14 novos modelos fora da Europa, com o objetivo de gerar metade de suas vendas fora do Velho Continente e aumentar a proporção de motorizações elétricas e híbridas nesses mercados.





Os nomes das versões ainda não foram anunciados, mas já se sabe que a gama será composta por uma configuração 4x2 com câmbio manual, uma com tração 4x2 e câmbio automático e duas com tração 4x4 automáticas, incluindo a topo de linha Outsider. Os preços também não foram revelados no primeiro momento.