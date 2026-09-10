Renault Niagara chega ao Brasil em novembro para brigar com Fiat Toro e Ram Rampage

A Renault revelou oficialmente a nova picape da marca, a Niagara, que chega ao Brasil em novembro de 2026 com quatro versões, inicialmente, incluindo duas com tração 4x4. Com a novidade, a montadora francesa entra na briga do segmento de picapes médias, onde o modelo vai concorrer com nomes como Fiat Toro, Ram Rampage e a futura VW Tukan, revelada recentemente pela montadora alemã, sem a camuflagem.
Produzida na Argentina, a Niagara faz parte dos planos de expansão da Renault no mercado mundial, que tem como foco a América Latina. Até 2030, a marca planeja lançar 14 novos modelos fora da Europa, com o objetivo de gerar metade de suas vendas fora do Velho Continente e aumentar a proporção de motorizações elétricas e híbridas nesses mercados.
Os nomes das versões ainda não foram anunciados, mas já se sabe que a gama será composta por uma configuração 4x2 com câmbio manual, uma com tração 4x2 e câmbio automático e duas com tração 4x4 automáticas, incluindo a topo de linha Outsider. Os preços também não foram revelados no primeiro momento.
Desenvolvida com base na plataforma RGMP a Niagara conta com um motor 1.3 turbo com injeção direta (GDi), que pode ser a gasolina ou flex, dependendo do mercado. O conjunto entrega 156 cv de potência na versão a gasolina e 160 cv na versão flex entregando um torque máximo de 270 Nm.
A motorização é associada a um câmbio manual de seis velocidades ou um câmbio automático de seis velocidades com dupla embreagem úmida. O modelo vem equipado, ainda, com um seletor de marchas eletrônico (e-shifter).
Nas versões que contam com sistema de tração integral, a picape conta com um botão giratório localizado na base do console central, pelo qual o motorista pode ajustar o modo de condução de acordo com o ambiente. Os modos de condução disponíveis são: Eco, Conforto, Esportivo, Inteligente, Lama-Areia e Off-Road (Eco, Comfort, Sport, Smart, MySense e Terrain).
Em situações mais exigentes, o torque é distribuído de forma equilibrada entre os eixos dianteiro e traseiro. Esta distribuição é gerenciada pelo módulo de transmissão traseiro, associado a uma engrenagem eletromagnética multidisco.
Com a proposta de unir a robustez de uma picape ao conforto de um SUV, a Niagara tem um design frontal marcado por uma grade verticalizada, que contém o nome Renault com efeito "pixelado", e um capô alto com linhas robustas. Os faróis são full-LED e têm frisos em black piano, com uma sequência de boas vindas e luzes de rodagem diurna. A traseira conta com assinatura LED integral e a inscrição Niagara na caçamba.
A picape tem 4,94 m de comprimento (4,91m na versão 4x2) e 1,72 m de altura, com distância do solo de 233 mm (223 mm na versão 4x2). Os ângulos de ataque e saída são de 22,1º (22,3º na versão 4x2). A caçamba da Niagara tem capacidade para 938 litros e carga máxima de 654 kg, com tampa traseira de 1.030 mm de largura e 615 mm de altura com acionamento elétrico. A capacidade de reboque é de 710 kg.
As rodas podem ser de 17” ou 18”, a depender da versão.
Na cabine, a picape conta com uma central multimídia de 10,1” e um painel de instrumentos digital de 10,2", além do câmbio e-shifter, carregador sem fio e iluminação ambiente de LED de até 48 cores. A Niagara é equipada ainda com o sistema multimídia OpenR link com Google integrado, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay, com e sem fio.
A partir do display central, o motorista tem acesso a uma série de serviços do Google, como Google Maps, Google Assistente com comando de voz e uma série de aplicativos por meio da loja Google Play. O modelo também vem equipado com o Google Gemini, chatbot com inteligência artificial generativa.
Com base em informações em tempo real, a Niagara também oferece um sistema que envia notificações para lembrar o motorista sobre o prazo da próxima revisão ou de eventos que exijam visita à concessionária O lembrete é feito por meio do aplicativo My Renault, mensagem de texto ou e-mail.
As opções de revestimento no interior, que variam conforme a configuração escolhida, são de tecido com bordados e pespontos ou revestimento em couro sintético. Dependendo da versão, a Niagara ganha um painel de bordo forrado com algumas partes com acabamento na cor preta, principalmente as saídas de ar e as portas.
Os bancos dianteiros estão disponíveis com controles elétricos e o banco traseiro pode ser reclinado em 25 graus. O espaço para os joelhos é de 200 mm e os passageiros também têm acesso a um apoio de braços central com porta-copos embutidos. Atrás da segunda fileira de bancos há um compartimento de armazenagem com capacidade para 36 litros.
A Niagara conta com 26 sistemas avançados de assistência ao motorista, incluindo controle de velocidade adaptativo, limitador de velocidade, alerta de permanência em faixa, assistente de permanência em faixa, reconhecimento de placas de velocidade, sensor de fadiga, entre outros.
Além disso, o modelo tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assistente de estacionamento lateral, câmera de ré e câmera panorâmica 360º. A Niagara também pode ser equipada com sistema de estacionamento automático.
*Com informações da Renault.
Veja Também