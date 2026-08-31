Baic, DFM, iCaur e IM: o que esperar das novas montadoras que chegam ao Brasil

Apesar do seu apelo de esportividade e velocidade, o Festival Interlagos Autos também vem se firmando como um espaço de estreias e lançamentos automotivos. E a edição de 2026 do evento deixou isso muito claro ao se transformar no palco principal para o anúncio da chegada de mais quatro novas montadoras ao Brasil: as chinesas DFM, iCaur e Baic e a britânica IM, marca de luxo e tecnologia da MG (que integra o portfólio da chinesa Saic).
Com a presença de seus altos executivos tanto no Brasil quanto chineses, as novas marcas anunciaram alguns dos modelos que em breve estarão circulando nas ruas brasileiras, mas o foco foi em mostrar o seu tamanho e o que esperar para breve, marcando mais uma nova configuração do mercado automotivo brasileiro.
Com a intenção de “chegar para ficar”, as novas marcas já anunciaram, além da estrutura inicial de sua rede de concessionárias e de fornecimento de peças de reposição, a construção de fábricas no Brasil, focando na produção local.
A IM é uma submarca da britânica MG, focada em luxo e alta tecnologia com inteligência artificial, criada na China via joint venture entre a Saic, Alibaba e a Zhangjiang Hi-Tech (fintech). Chega oficialmente em outubro de 2026 no Brasil sob o guarda-chuva da MG, com a qual irá dividir espaço nas lojas.
O Grupo Saic, que detém as duas marcas, é um dos maiores da China, com mais de 2 milhões de veículos entregues em 2026 e presença em mais de 170 países.
Durante o Festival Interlagos Autos, foi apresentado o SUV/Crossover IM L6, que já teve pré-reservas abertas e lançamento oficial marcado para outubro (2026). Conta com versão de 760 cv de potência e sistema de esterçamento das quatro rodas.
A IM não tem previsão de uma fábrica no país, mas a MG deve começar a produção de dois de seus modelos, o hatch MG4 Urban e o SUV compacto MG ZS EV (ambos 100% elétricos), já em novembro deste ano, na Planta Automotiva do ceará (PACE), na cidade de Horizonte, região metropolitana de Fortaleza. Para isso, foram realizados investimentos de R$ 60 milhões iniciais na fábrica e de R$ 340 milhões combinados de inovação (com a Comexport) para a produção de 50 mil veículos nos primeiros quatro anos.
Fundada em 1969, a Dongnfeng Motor Corporation, que irá usar o nome comercial DFM aqui no Brasil, é uma estatal chinesa e está entre as maiores montadoras daquele país. São mais de 62 milhões de veículos vendidos globalmente e presença em mais de 100 países. Historicamente produziu veículos em parcerias globais (joint ventures) com Nissan (desde 2003), Honda, Renault e Volvo Group (desde 2015 para pesados).
Com foco na produção local, a DFM anunciou o compromisso de iniciar gradualmente a fabricação de veículos no Brasil, pesquisa e desenvolvimento local e rede de vendas adaptada ao mercado brasileiro. Além disso, ela já chega ao país com 32 grupos empresariais confirmados cobrindo 21 estados mais o Distrito Federal.
“O que estamos fazendo no Brasil não é um teste, é um compromisso. Estamos aqui para ficar, investir e crescer juntos com o Brasil”, afirma o CEO da DFM Américas, Wang Zhong, durante coletiva de apresentação.
Por aqui, serão comercializadas as três marcas que integram a montadora:
DFM: marca principal de veículos leves de passeio (elétricos e híbridos) e veículos comerciais.
Voyah: submarca de veículos elétricos e híbridos premium de luxo (modelos Passion Free, Tai Shan, dream e Courage).
M-Hero: submarca de utilitários e SUVs off-road elétricos de luxo.
Inicialmente a DFM vai comercializar seus veículos por meio de sua loja oficial on-line no Mercado Livre a partir de setembro, com os dois modelos apresentados na coletiva de estreia: o hatch compacto Box e o SUV compacto Vigo, ambos 100% elétricos. No Espírito Santo, será representada pelo Grupo Mult.
Outra marca que chega ao país sob um nome forte é a iCaur (pronuncia-se Aicar), que integra o Grupo Chery, que já trouxe para o Brasil a Omoda & Jaecoo, a Jetour, além da própria Chery, esta em joint-venture com o grupo nacional Caoa. A iCaur é focada em SUVs de estilo quadrado (boxy), personalização, tecnologia de novas energias e estilo de vida aventureiro. Sua chegada oficial ao Brasil está marcada para o primeiro semestre de 2027, mas a empresa já adiantou três futuros lançamentos.
iCaur V27: SUV de grande porte (mais de 5m de comprimento), estilo boxy (quadrado) clássico, equipado com tecnologia REEV (elétrico com extensor de autonomia a combustão). Lançamento previsto para o 1º semestre de 2027.
iCaur V25: SUV com design quadrado, um pouco menor que o V27, previsto para o segundo semestre de 2027.
iCaur V23: nova geração do modelo compacto, confirmada para ser lançada no Brasil na sequência.
Um dos destaques dos modelos que terão tecnologia híbrida, é a tecnologia REEV, cujo veículo é tracionado por dois motores elétricos (455 cv, 0 a 100 km/h em menos de 6s) onde o motor a combustão atua apenas como gerador para a bateria de 34,1 kWh, eliminando a ansiedade por autonomia (autonomia combinada superior a 1.000 km).
Durante a coletiva, foi informado que a empresa tem um planejamento inicial de 30 pontos de venda no primeiro trimestre de 2027 e 50 pontos até o final de 2027. Contudo, a marca já recebeu mais de 70 propostas formais de grupos de concessionários interessados antes do início oficial da abertura de candidaturas.
Fundada em 1958, a Baic é a segunda montadora mais antiga da China e o quinto maior grupo automotivo chinês. Criou o primeiro carro 100% chinês na década de 1960 e o off-road BJ212.
Foi pioneira em joint-ventures na China, com a Jeep em 1983, a Hyundai em 2002 e a Mercedes-Benz em 2005. Em 2009, adquiriu a tecnologia da plataforma Saab e em 2018, estabeleceu uma joint-venture com a Magna, e é a dona da Foton caminhões, que já está no Brasil.
A Baic começa com 50 pontos de vendas até o final de 2026; chegando a 100 pontos até o 1º semestre de 2027 e 150 concessionárias cobrindo 112 regiões de influência no Brasil até o final de 2027. O Espírito Santo já está no grupo das 50 primeiras e a operação será tocada por aqui pelo Grupo Lider.
A empresa chega por aqui com uma meta ousada de entrar no top 10 das montadoras no Brasil em 2028, alcançar o top 5 até 2030 e buscar a liderança de mercado a longo prazo. A abertura de pré-vendas dos modelos e testes-drive nas lojas será em outubro e a entrega dos modelos, em novembro.
Além disso, já anunciou que terá uma fábrica no país, com a produção de modelos com a “cara do Brasil”. “Nós vamos montar carro no Brasil, ter um centro de engenharia no país e vamos, com a tecnologia da matriz da Baic, desenhar carros para os brasileiros. Seremos o carro que vai convencer as pessoas que ainda estão no carro a combustão a vir para o elétrico”, conta o COO da Baic Brasil, Oswaldo Ramos.
Dentro da estratégia da empresa foram anunciadas duas marcas, a Arcfox, que é uma linha de crossovers 100% elétricos com alta tecnologia (Smart Tech), que chega no final de 2026 (outubro/novembro); e a Baic, focada em SUVs híbridos (linha B off-road em 2027 e linha X urbana em 2028).
Até 2028 a empresa pretende lançar pelo menos 10 produtos, entre os quais já foram anunciados:
Arcfox T5: crossover médio 100% elétrico (carro de imagem / flagship). Apresentado nos eventos, possui plataforma de 800V.
Arcfox T1: crossover compacto 100% elétrico (foco em volume/entrada no mercado elétrico).
Linha B (B30, B40, B60, B80): SUVs híbridos com apelo/design off-road. O B30 chega em 2027.
Linha Baic X: SUVs urbanos com motorização híbrida flex desenvolvida para o Brasil, previstos para 2028.