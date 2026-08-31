Baic, DFM, iCaur e IM: o que esperar das novas montadoras que chegam ao Brasil

Fundada em 1958, a Baic é a segunda montadora mais antiga da China e o quinto maior grupo automotivo chinês. Criou o primeiro carro 100% chinês na década de 1960 e o off-road BJ212.





Foi pioneira em joint-ventures na China, com a Jeep em 1983, a Hyundai em 2002 e a Mercedes-Benz em 2005. Em 2009, adquiriu a tecnologia da plataforma Saab e em 2018, estabeleceu uma joint-venture com a Magna, e é a dona da Foton caminhões, que já está no Brasil.





A Baic começa com 50 pontos de vendas até o final de 2026; chegando a 100 pontos até o 1º semestre de 2027 e 150 concessionárias cobrindo 112 regiões de influência no Brasil até o final de 2027. O Espírito Santo já está no grupo das 50 primeiras e a operação será tocada por aqui pelo Grupo Lider.





A empresa chega por aqui com uma meta ousada de entrar no top 10 das montadoras no Brasil em 2028, alcançar o top 5 até 2030 e buscar a liderança de mercado a longo prazo. A abertura de pré-vendas dos modelos e testes-drive nas lojas será em outubro e a entrega dos modelos, em novembro.





Além disso, já anunciou que terá uma fábrica no país, com a produção de modelos com a “cara do Brasil”. “Nós vamos montar carro no Brasil, ter um centro de engenharia no país e vamos, com a tecnologia da matriz da Baic, desenhar carros para os brasileiros. Seremos o carro que vai convencer as pessoas que ainda estão no carro a combustão a vir para o elétrico”, conta o COO da Baic Brasil, Oswaldo Ramos.





Dentro da estratégia da empresa foram anunciadas duas marcas, a Arcfox, que é uma linha de crossovers 100% elétricos com alta tecnologia (Smart Tech), que chega no final de 2026 (outubro/novembro); e a Baic, focada em SUVs híbridos (linha B off-road em 2027 e linha X urbana em 2028).





Até 2028 a empresa pretende lançar pelo menos 10 produtos, entre os quais já foram anunciados: