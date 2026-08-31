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Eleições 2026

ES tem 226 denúncias de irregularidades em campanha eleitoral; veja registro por cidade

Maior volume de denúncias recebidas por meio do Pardal Eleitoral se refere a infrações eleitorais cometidas em vias públicas

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 18:07

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

31 ago 2026 às 18:07
Cidades da Grande Vitória lideram em número de denúncias por irregularidades em campanhas eleitorais
Cidades da Grande Vitória lideram em número de denúncias por irregularidades em campanhas Freepick

A pouco mais de um mês do primeiro turno das eleições deste ano, a Justiça Eleitoral no Espírito Santo já recebeu 226 denúncias de irregularidades cometidas durante as campanhas. Os registros, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estão distribuídos em 23 cidades capixabas.


Os números consultados pela reportagem de A Gazeta são resultado das denúncias feitas via Pardal Eleitoral, ferramenta em que eleitores podem encaminhar registros de irregularidades em campanhas. Após serem recebidas, as suspeitas são analisadas pela Justiça, responsável por definir que medidas serão adotadas em cada um dos casos.


Segundo o TSE, um dos principais objetivos do Pardal é facilitar a participação da sociedade na fiscalização do cumprimento das regras eleitorais, tornando mais ágil o encaminhamento de informações sobre eventuais irregularidades.

Irregularidades em vias públicas lideram ranking
O maior volume de denúncias recebidas por meio do Pardal se refere a infrações eleitorais cometidas em vias públicas, totalizando 41,59% das notificações. Veja abaixo todas as denúncias por tipo:
Campanhas para deputado são as mais denunciadas

Na análise por cargos em disputa, as campanhas envolvendo candidatos a deputado estadual figuram como as mais denunciadas junto à Justiça Eleitoral, com 133 registros até a tarde desta segunda-feira (31). Veja abaixo todas as denúncias por cargo:

Maioria das denúncias é da Grande Vitória
Os municípios com o maior número de denúncias por irregularidades em campanha são da Grande Vitória. De acordo com os dados da Justiça Eleitoral, Vila Velha encabeça a lista, com 53 registros até a tarde desta segunda-feira (31), seguida de Serra, com 40. Na sequência, vêm Vitória, com 28, e Cariacica, com 23. 

Veja abaixo o número de denúncias por município:

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