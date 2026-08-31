ES tem 226 denúncias de irregularidades em campanha eleitoral; veja registro por cidade

A pouco mais de um mês do primeiro turno das eleições deste ano, a Justiça Eleitoral no Espírito Santo já recebeu 226 denúncias de irregularidades cometidas durante as campanhas. Os registros, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estão distribuídos em 23 cidades capixabas.





Os números consultados pela reportagem de A Gazeta são resultado das denúncias feitas via Pardal Eleitoral, ferramenta em que eleitores podem encaminhar registros de irregularidades em campanhas. Após serem recebidas, as suspeitas são analisadas pela Justiça, responsável por definir que medidas serão adotadas em cada um dos casos.





Segundo o TSE, um dos principais objetivos do Pardal é facilitar a participação da sociedade na fiscalização do cumprimento das regras eleitorais, tornando mais ágil o encaminhamento de informações sobre eventuais irregularidades.