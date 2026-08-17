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Eleições 2026

Justiça Eleitoral no ES registra primeiras denúncias por campanha irregular

Vitória tem o maior número de registros recebidos por meio do Pardal, aplicativo que aceita denúncias de crimes eleitorais

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 19:05

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

17 ago 2026 às 19:05
Pardal Eleitoral é ferramenta que permite registro de denúncias de irregularidades nas campanhas eleitorais.
Pardal Eleitoral é ferramenta que permite registro de denúncias de irregularidades nas campanhas Reprodução

Disponibilizado pela Justiça Eleitoral no domingo (16), o aplicativo de denúncias de crimes eleitorais durante as campanhas, conhecido como Pardal, já recebeu nove registros referentes ao pleito no Espírito Santo, conforme dados consolidados até a tarde desta segunda-feira (17).


O maior número de denúncias está relacionado a candidaturas para deputado estadual, totalizando cinco notificações. Ainda constam do Pardal dois apontamentos contra partidos e outros dois mirando candidatos a deputado federal.


ACESSE A PÁGINA COM INFORMAÇÕES DOS CANDIDATOS NAS ELEIÇÕES 2026


Nenhuma das denúncias apresentadas via Pardal foi submetida à análise da Justiça Eleitoral, constando ainda como em andamento.


No detalhamento das denúncias por tipo de irregularidade, as campanhas na internet lideram o ranking de notificações, com cinco registros. Impulsionamento de conteúdo nas redes sociais surge como o segundo item mais denunciado no Pardal. A ferramenta ainda aponta uma denúncia por divulgação de informação falsa, além de um registro cujo tipo não é informado.


Até a última atualização do Pardal, Vitória aparece como a cidade com o maior número de denúncias por irregularidades nas campanhas, totalizando três registros. Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Serra e Vila Velha vêm na sequência, com um registro cada.


Por meio do Pardal, eleitoras e eleitores podem encaminhar denúncias à Justiça Eleitoral, que é responsável pela análise e adoção das providências cabíveis.  

 

O objetivo é facilitar a participação da sociedade na fiscalização do cumprimento das regras eleitorais, tornando mais ágil o encaminhamento de informações sobre eventuais irregularidades.

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