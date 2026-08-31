Ricardo e seu Muro de Ferro e Aço: a estratégia do governador na eleição para presidente

Do ponto de vista político, a sabatina de A Gazeta e CBN com Ricardo Ferraço (MDB) serviu para termos certeza absoluta de qual é a estratégia do governador para esta campanha, a qual ele parece disposto a manter até o fim: nem sob tortura, Ricardo assumirá lado na eleição presidencial. Fará de tudo para não nacionalizar a disputa estadual. Buscará trafegar pelo centro, como candidato equilibrado e moderado, que dialoga com todos, governará com qualquer presidente e só está preocupado com as questões afetas ao cotidiano dos capixabas.





Na sabatina, perguntei a Ricardo: “Afinal, candidato, qual é sua posição? Como o senhor se define do ponto de vista ideológico? E, de uma vez por todas: qual é seu lado na disputa presidencial?”





Ricardo respondeu assim, criticando seus “principais adversários” (bem entendido: Pazolini e Helder) por quererem, segundo ele, fazer o que ele mesmo não quer:





“Eu sou e vou continuar sendo 100% Espírito Santo. Os meus principais adversários querem submeter o estado do Espírito Santo à polarização ideológica. Nós achamos que submeter o Espírito Santo à polarização ideológica é como você colocar em segundo plano o interesse maior do dia a dia dos capixabas. Por isso, eu sou 100% do Espírito Santo e eu tenho afirmado que nós vamos governar o estado do Espírito Santo — já estamos fazendo e queremos continuar governando — fora do extremismo, seja ele de direita, seja ele de esquerda”.





O governador prosseguiu:





“Estou preparado para governar o estado do Espírito Santo com quem os capixabas e os brasileiros decidirem que deva ser o presidente da República. Porque não é papel de governador, a meu juízo, fazer oposição a quem quer que seja”.





Segundo Ricardo, os cidadãos capixabas não estão preocupados em saber quem ele apoia para presidente da República e sim com questões que os afetam diretamente no dia a dia.





“Quando eu ando pelas ruas e converso com as pessoas, elas me perguntam muito mais do que onde eu vou votar. Elas me perguntam como é que eu vou fazer para a educação capixaba continuar evoluindo, como é que nós vamos fazer para continuar reduzindo o crime e a criminalidade, como é que nós vamos ampliar a nossa atenção primária, a nossa saúde preventiva, quando é que eu vou inaugurar o Hospital Geral de Cariacica com nova maternidade, quando é que nós vamos concluir o complexo de saúde de São Mateus...”





Ricardo disse não querer erguer muralhas, mas pontes.





“Nessa trajetória de sucesso que o Espírito Santo construiu, nós nunca vimos o Estado submetido a essa brigalhada ideológica. Porque, quando você se submete e vai para o extremo, você está construindo muralhas. E nós queremos construir, como governador, pontes que possam nos conectar.”





Como se nota, ao mesmo tempo em que diz não querer construir muralhas, Ricardo ergueu um muro para se manter em cima, e de cima desse muro não pretende sair.





Perguntamos, então, ao governador, se essa opção pela neutralidade não pode lhe custar votos numa eleição nacional tão polarizada. Isso considerando que ele tem, de um lado, um adversário que é o candidato de Lula e do PT (Helder), e, do outro, o oponente que está sendo apoiado por Flávio Bolsonaro e o PL (Pazolini).





“Vitor, você me pergunta se o meu lado é o lado A ou o lado B. Eu não estou nem do lado do A nem do B. Estou do lado do Espírito Santo. Eu quero ser governador do Espírito Santo para poder continuar priorizando o interesse da população capixaba. Eu não acredito nesses extremismos. Eu acho que esses extremismos não vão nos levar a lugar algum. Por isso é que há uma diferença fundamental do projeto que eu lidero para os projetos dos meus adversários, porque eles estão muito mais preocupados com as suas ideologias. E o meu lado é o lado do Espírito Santo. O meu lado é o interesse real do dia a dia do povo capixaba. Por isso eu sou 100% capixaba e estou do lado daqueles que querem construir pontes, e não muralhas para isolar o Espírito Santo.”