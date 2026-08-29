Quem é o eleitor padrão de Ricardo, de Pazolini e de Helder, com base na pesquisa Quaest

O cruzamento de dados da última pesquisa da Quaest para a Rede Gazeta fornece um manancial de dados relevantes. Estratificando as respostas dos entrevistados pelos critérios de idade, escolaridade, renda, etnia, religião e identificação política, podemos chegar ao “eleitor padrão” de cada um dos três principais candidatos ao Governo do Espírito Santo: Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT).





É como “montar o personagem” que vota em cada um, juntando cada peça do quebra-cabeça. Para isso, levamos em conta, em cada critério, qual é o estrato no qual o candidato obtém seus melhores resultados na intenção estimulada de voto. O resultado é o seguinte:





O eleitor mediano de Ricardo é um homem idoso, com ensino fundamental completo, branco ou pardo, seguidor do catolicismo. Politicamente independente, de esquerda não lulista ou lulista.





O eleitor padrão de Pazolini é um homem branco de meia idade, com ensino médio ou superior completo, renda acima de dois salários mínimos, evangélico e bolsonarista.





O típico eleitor de Helder é um homem ou mulher idosa e preta, com ensino superior completo, renda de até dois salários mínimos, católica e lulista.





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No cômputo geral, considerando os 804 entrevistados pela Quaest de 23 a 26 de agosto, Ricardo lidera o cenário estimulado, com 35% das intenções de voto, seguido por Pazolini (28%) e Helder (10%).