Os brasileiros querem um SOS Brasil

Nossos economistas, felizmente, convergiram para um consenso promissor. Resta claro, cada vez mais, que o nosso problema econômico de baixo crescimento e voo de galinha só vai ser superado quando resolvermos os nossos problemas institucionais e políticos. As tão esperadas reformas institucionais e políticas.





Estamos convergindo também para outro consenso promissor. A necessidade de superação da dicotomia Estado/sociedade e a sua irmã siamesa, a dicotomia Estado mínimo/Estado máximo. O alvo é o Estado melhor. Para além dos dogmas.





A boa sociedade procura um equilíbrio entre Estado, mercado e sociedade civil.





O pensamento econômico busca uma convergência. Responsabilidade fiscal, sim. Mas com responsabilidade social e investimentos em inovação, infraestrutura e educação. Reestruturar gastos públicos e realizar investimentos públicos e privados com efeitos multiplicadores nas cadeias produtivas. Gastos geradores de crescimento econômico. É o caminho do governo melhor. O que importa é a qualidade do Estado. Esta é a natureza do novo debate.





Dois consensos estão em formação avançada na sociedade brasileira. Primeiro, a crescente constatação do problema já estrutural do nosso desequilíbrio institucional. Segundo, a crescente reafirmação da nossa condição de país na armadilha de baixo crescimento e baixa renda.





A questão institucional requer as reformas políticas e institucionais já conhecidas. Reforma do sistema eleitoral. Adoção do semipresidencialismo a partir de 2030. Já a questão do baixo crescimento aponta para o reconhecimento do nosso problema demográfico (envelhecimento da população) e para a pactuação de metas de crescimento das taxas de investimentos e do PIB. A taxa de crescimento precisa superar a taxa de juros.





A solução do problema fiscal brasileiro vem da política. Só com a formação de uma Frente Ampla para ganhar as eleições e governar o país com um novo pacto de poder haverá consenso e vontade política para implementar medidas necessárias. Todas elas convergentes na direção de um ajuste fiscal de até 3% do PIB ao longo de uma década.





A superação do status quo a partir de 2027 vai requerer a formação, a partir da Frente Ampla, de um governo de coabitação. A formação desse governo de coabitação é pré-requisito para o caminho de um novo pacto de poder. Coabitação pactuada entre um governo fraco e um Congresso forte.





Essa é a nova realidade do país: Congresso forte, governo fraco. Daí o pacto inicial - logo após as eleições e até fevereiro de 2027 -, de costurar os termos de uma coabitação. (O exemplo do semipresidencialismo francês, que já teve a experiência de coabitação, é uma referência).