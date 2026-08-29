Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 29/08/2026

A carta “2 de Paus” coloca o futuro em perspectiva e mostra que você está diante de possibilidades que ainda precisam ser avaliadas. No amor, pense no que deseja construir antes de tomar decisões . Na carreira, planejar os próximos passos será mais importante do que agir por impulso. Na saúde, organize melhor seu tempo para não deixar o descanso em segundo plano. Entre amigos, uma viagem, um encontro ou um novo projeto poderá começar a ser planejado.