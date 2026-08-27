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Eleições 2026

Ricardo tem 35%, Pazolini 28% e Helder 10% na disputa para governo do ES, diz Quaest

Pesquisa divulgada nesta quinta-feira (27) é a primeira após o registro das candidaturas e o início da campanha, já com os nomes confirmados que participam da disputa eleitoral

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 19:19

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

27 ago 2026 às 19:19
Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini e Helder Salomão
Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT) estão à frente na corrida pelo governo do Espírito Santo Arte l A Gazeta

O governador Ricardo Ferraço (MDB) lidera a disputa pelo governo do Espírito Santo, com 35% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 28%. É o que revela a nova pesquisa do Instituto Quaest, contratada pela TV Gazeta, sobre o cenário eleitoral no Estado, a pouco mais de um mês do primeiro turno das Eleições 2026.


Ainda de acordo com o levantamento divulgado nesta quinta-feira (27), o deputado federal Helder Salomão (PT) aparece com 10%, seguido de Breno Barcelos (Missão), com 2%, e Rafael Demuner (UP), com 1%.


O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Levantamento espontâneo

No levantamento espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, a pesquisa mostra Pazolini com 10% das menções de voto, empatando tecnicamente com Ricardo Ferraço, que recebe 9%. O governador também empata com Helder Salomão no limite da margem de erro. 

Esta é a primeira pesquisa realizada pela Quaest após o registro das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Gazeta já havia publicado duas sondagens anteriores da Quaest, em abril e em julho. No entanto, não é possível comparar a preferência do eleitor com os outros levantamentos porque os os cenários incluíam apenas candidatos cotados à época. 

Eleições 2026

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 26 de agosto, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem, utilizando questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções da população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04444/2026.

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