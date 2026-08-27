Ricardo tem 35%, Pazolini 28% e Helder 10% na disputa para governo do ES, diz Quaest

O governador Ricardo Ferraço (MDB) lidera a disputa pelo governo do Espírito Santo, com 35% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 28%. É o que revela a nova pesquisa do Instituto Quaest, contratada pela TV Gazeta, sobre o cenário eleitoral no Estado, a pouco mais de um mês do primeiro turno das Eleições 2026.





Ainda de acordo com o levantamento divulgado nesta quinta-feira (27), o deputado federal Helder Salomão (PT) aparece com 10%, seguido de Breno Barcelos (Missão), com 2%, e Rafael Demuner (UP), com 1%.





O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.