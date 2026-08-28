As estratégias de Ricardo, Pazolini e Helder na estreia no rádio e na TV

Os programas de rádio e TV de Ricardo seguiram a mesma base, mas diferiram no formato. O de rádio foi bem mais informal, com boa parte do tempo ocupada por um jingle sertanejo, sempre visando sublinhar o vínculo entre ele e seu antecessor: “Casagrande deixa uma história guardada no coração / E agora passa adiante mais que uma missão / Ricardo leva com você o mesmo carinho, a mesma paixão / O mesmo carinho, o mesmo coração”.





O nome da coligação de Ricardo é “Agora é o Futuro” (curiosamente, inversão de um verso do refrão do jingle de Paulo Hartung em 2014: “O futuro é agora”). Tanto no rádio como na TV, locutores iniciam o programa com reflexões em torno da ideia de “futuro”, lançando mão de conceitos como “sonhos” e “esperança”. “O que é o futuro?”, filosofam.





Em seguida, dizem que “o amanhã vai ser ainda melhor”, pois, no Espírito Santo, “o futuro já começou” e “já se mostra todos os dias”. “Nos últimos anos, o governo Casagrande fez o Espírito Santo ficar mais forte, desenvolvido, respeitado e admirado no Brasil inteiro.”





O texto destaca “a melhoria nos índices de segurança, os investimentos em educação, os avanços na saúde, as novas rodovias, a atração de investimentos e a geração de milhares de novos empregos”.





“E Ricardo, que participou de toda essa transformação, recebe esse legado com o compromisso de avançar ainda mais”, diz a locutora, salientando “o grande trabalho que eles fizeram juntos”.





No rádio, entra Casagrande (antes de Ricardo), dando ênfase justamente a essa ideia de passagem de bastão e apresentando o aliado como seu parceiro de governo, corresponsável pelos feitos e sucessor no cargo. O ex-governador fala no “maior salto de desenvolvimento da nossa história”, enchendo a bola de Ricardo e levantando-a para ele:





“E olha, Ricardo, a sua participação foi fundamental. Estivemos lado a lado em todos os momentos dessa caminhada. Eu sei da sua competência. Conheço a sua capacidade. Por isso, tenho a certeza de que, com você, o Espírito Santo vai continuar crescendo e cuidando cada vez melhor dos capixabas”.





Casagrande, assim, confere a Ricardo, para o público, um “atestado de capacidade”, como um avalista da candidatura do aliado.





Então chega Ricardo para a conversa, de um jeito bem familiar, chamando o aliado pelo primeiro nome:





“Pois é, Renato! Eu tive a honra de trabalhar do seu lado. Fizemos muito juntos, é verdade. E me dá alegria ver que nós transformamos o Espírito Santo, e transformamos para muito melhor. Mas a gente ainda pode e precisa fazer muito mais”.





Ricardo, então, completa, finalizando a “passagem do bastão”: “Assumo essa missão com a certeza de que, nos próximos quatro anos, nós vamos ainda mais longe. [...] E os capixabas já sabem: podem confiar!”





Já no programa inaugural de TV, a divisão do protagonismo fica ainda mais forte, já que os dois se revezam na tela, em um “diálogo remoto”. Nas imagens intercaladas, cada um aparece seis vezes. Ao fundo, cenários que simbolizam realizações do último governo de Casagrande, tendo Ricardo como vice: um dos totens de segurança numa via pública, o Hospital Geral de Cariacica (obra iniciada por Casagrande e ainda em progresso). E por aí vai...





Casagrande destaca que eles colocaram a educação do Espírito Santo entre as três melhores do país. Ricardo completa que “isso só foi possível porque nós [sempre “nós”] botamos de pé uma política de valorização dos nossos professores e reestruturamos toda a nossa rede física”. Essa é a dinâmica. Sempre um levantando para o outro.





Ricardo diz a última parte bem em frente ao Palácio Anchieta. E assina com o slogan: “Agora é o futuro”.