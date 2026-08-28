Vícios silenciosos dentro do relacionamento: quando o celular, o sexo ou a pornografia ocupam o lugar da intimidade

Eles nem sempre chegam acompanhados de uma grande briga ou de uma crise evidente, muitas vezes, começam silenciosamente. Imagine a cena “duas pessoas dividindo a mesma cama, mas cada uma mergulhada em uma tela.” O que está acontecendo ali?





Podemos ter várias possibilidades do que cada um está fazendo, conversas, vídeos, jogos, notícias, mas quero salientar que enquanto cada um está olhando para o próprio celular, a conversa, o toque e a intimidade vão desaparecendo. Existe alguém ao lado, mas falta presença.





E quando esse movimento se torna parte da rotina dos relacionamentos? A mesma cena na mesa durante o jantar, no café da manhã e muitas vezes, até durante uma conversa. E quando a pessoa ignora ou interrompe a interação com o parceiro para dar atenção ao celular ou a outro dispositivo? Esses são sintomas de um processo vicioso.





“A gente costuma resumir vício a uma coisa só: substância. Álcool, cigarro, uma droga. Como se o vício coubesse só nisso. Mas existe o vício silencioso — aquele em que um comportamento vai tomando o tempo e o espaço emocional que seriam do casal”, explica a médica da saúde mental, Dra. Amine Selim de Salles.





Segundo ela, o problema não está apenas no comportamento em si, mas na função que ele passa a exercer dentro da relação.





Em alguns relacionamentos, o movimento de uso de tela não é necessariamente a causa do afastamento. Ele começa como uma estratégia de fuga. Fugir de uma conversa difícil, do tédio, da frustração sexual, da ansiedade, da própria intimidade.





A literatura científica sobre uso problemático de telas mostra associação com diferentes dificuldades psicológicas, embora boa parte das pesquisas seja correlacional e não permita estabelecer uma relação simples de causa e efeito. (PubMed)