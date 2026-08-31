Ricardo diz ser contra a escala 6x1: "Direito de cuidar das famílias"

Candidato à reeleição para o governo do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB) afirmou ser favorável ao fim da escala 6x1, mudança na jornada trabalhista que está prevista para ser votada nesta semana no Senado. De acordo com o candidato, a modificação do modelo é importante para que os trabalhadores tenham mais tempo de ficar com as famílias.





"Sou contra a escala 6x1. Eu sou a favor dessa flexibilização. Sou a favor de uma transição para que a gente possa construir, por certo, um ambiente mais humano, onde as pessoas possam trabalhar, possam produzir, mas possam ter o direito de cuidar das suas famílias, possam ter mais tempo para o lazer, para o cinema, para a cultura, para o esporte, para o entretenimento, para que as pessoas sejam felizes”, afirmou o candidato.



A declaração foi dada durante sabatina de A Gazeta e CBN Vitória com os candidatos ao governo do Estado, na manhã desta segunda-feira (31), na sede da Rede Gazeta.





Pelas mesmas razões, ressaltou concordar com o fechamento dos supermercados aos domingos no Espírito Santo.





Indagado sobre o chamado "apagão de mão de obra", Ricardo destacou que o Espírito Santo é hoje um dos Estados que proporcionalmente mais têm Institutos Federais de educação, unidades que contribuem para a qualificação profissional.





Ressaltou ainda o trabalho em cooperação com o Sistema S e com a Fecomércio-ES para preparar os trabalhadores para os desafios do mercado de trabalho. Lembrou também sobre o Qualificar ES, programa do governo do Estado.





"Dentro do Qualificar ES, vamos abrir caminho para os 40+, 50+ e 60+ [pessoas na faixa de 40, 50 e 60 anos de idade] se requalificarem e darmos mais oportunidades para quem tem mais experiência", afirmou.





O candidato considerou que o apagão de obra é um um desafio a ser superado. "Reafirmo aqui: eu prefiro esse desafio ao desafio do desemprego, porque eu considero o emprego e o trabalho a melhor política social que a gente pode colocar de pé, inclusive no Espírito Santo, criando condições para termos a menor carga tributária da Região Sudeste, como temos aqui. Então, essas políticas vão se traduzindo em crescimento, em desenvolvimento", acrescentou Ricardo.





Durante a sabatina, o emedebista falou que defende uma rigorosa investigação no caso da plataforma capixaba de investimentos Apex Partners, afirmando que não há dinheiro público na empresa.





Sobre reforma tributária e desafios para a área econômica, o candidato destacou que o Espírito Santo é o Estado tem a maior taxa de investimento e é o menos endividado do país.