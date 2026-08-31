AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sabatina A Gazeta e CBN Vitória

Ricardo diz ser contra a escala 6x1: "Direito de cuidar das famílias"

O candidato à reeleição para o governo do Espírito Santo afirmou que é a favor da flexibilização para que trabalhadores também possam ter mais momentos de lazer e entretenimento

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 12:45

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

31 ago 2026 às 12:45
Ricardo Ferraço durante sabatina na sede da Rede Gazeta Carlos Alberto Silva

Candidato à reeleição para o governo do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB) afirmou ser favorável ao fim da escala 6x1, mudança na jornada trabalhista que está prevista para ser votada nesta semana no Senado. De acordo com o candidato, a modificação do modelo é importante para que os trabalhadores tenham mais tempo de ficar com as famílias.


"Sou contra a escala 6x1. Eu sou a favor dessa flexibilização. Sou a favor de uma transição para que a gente possa construir, por certo, um ambiente mais humano, onde as pessoas possam trabalhar, possam produzir, mas possam ter o direito de cuidar das suas famílias, possam ter mais tempo para o lazer, para o cinema, para a cultura, para o esporte, para o entretenimento, para que as pessoas sejam felizes”, afirmou o candidato.
 

A declaração foi dada durante sabatina de A Gazeta e CBN Vitória com os candidatos ao governo do Estado, na manhã desta segunda-feira (31), na sede da Rede Gazeta. 


Pelas mesmas razões, ressaltou concordar com o fechamento dos supermercados aos domingos no Espírito Santo.


Indagado sobre o chamado "apagão de mão de obra", Ricardo destacou que o Espírito Santo é hoje um dos Estados que proporcionalmente mais têm Institutos Federais de educação, unidades que contribuem para a qualificação profissional.


Ressaltou ainda o trabalho em cooperação com o Sistema S e com a Fecomércio-ES para preparar os trabalhadores para os desafios do mercado de trabalho. Lembrou também sobre o Qualificar ES, programa do governo do Estado. 


"Dentro do Qualificar ES, vamos abrir caminho para os 40+, 50+ e 60+ [pessoas na faixa de 40, 50 e 60 anos de idade] se requalificarem e darmos mais oportunidades para quem tem mais experiência", afirmou.


O candidato considerou que o apagão de obra é um um desafio a ser superado. "Reafirmo aqui: eu prefiro esse desafio ao desafio do desemprego, porque eu considero o emprego e o trabalho a melhor política social que a gente pode colocar de pé, inclusive no Espírito Santo, criando condições para termos a menor carga tributária da Região Sudeste, como temos aqui. Então, essas políticas vão se traduzindo em crescimento, em desenvolvimento", acrescentou Ricardo.


Durante a sabatina, o emedebista falou que defende uma rigorosa investigação no caso da plataforma capixaba de investimentos Apex Partners, afirmando que não há dinheiro público na empresa.


Sobre reforma tributária e desafios para a área econômica, o candidato destacou que o Espírito Santo é o Estado tem a maior taxa de investimento e é o menos endividado do país.

A série de sabatinas

Ricardo Ferraço foi o primeiro entrevistado da série de sabatinas de A Gazeta e CBN VitóriaPelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as entrevistas vão ser feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest divulgada na última quinta-feira (27).


Desta maneira, os próximos sabatinados serão: Lorenzo Pazolini (Republicanos), nesta terça-feira (1º de setembro), e Helder Salomão (PT), nesta quarta-feira (2). Os dias da participação de cada concorrente seguem também o resultado alcançado pelos candidatos na pesquisa estimulada


As sabatinas ocorrem sempre a partir das 10 horas e têm duração de uma hora. Para o bate-papo, o time de colunistas do site — Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas — une-se à âncora da rádio, Fernanda Queiroz. 


As entrevistas vão ser transmitidas ao vivo pela CBN Vitória, no site de A Gazeta, em streaming e nas redes sociais, reforçando a cobertura multiplataforma.

Leia mais sobre Eleições no ES

"Não tem uma rua dominada por facção no ES", diz Ricardo Ferraço sobre segurança pública

Ricardo: ES tem maior taxa de investimento; é o Estado menos endividado

Caso Apex: Ricardo defende investigação e diz que não há dinheiro público na empresa

O que os candidatos ao governo do ES pensam sobre violência contra a mulher

Presidente do PSB-ES diz que filiados podem votar em Contarato

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Governo do ES ricardo ferraço escala 6x1 Sabatina CBN A Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dona Hilda Cabas faleceu aos 98 anos
Morre Hilda Cabas, que comandou cerimonial do Palácio Anchieta por décadas
Imagem de destaque
Augusto Cury atrai eleitor cansado de polarização e faz o papel que tiveram Marina, Ciro e Tebet, diz analista
Imagem de destaque
Ufes suspende aulas em campus de Vitória após falta de energia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados