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Sabatina

"Continuidade não é continuísmo", diz Ricardo sobre seguir gestão de Casagrande

Se reeleito, Ricardo disse que pretende governar com continuidade, mantendo os resultados alcançados durante a gestão Casagrande

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 14:18

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

31 ago 2026 às 14:18

“Continuidade não é simplesmente continuísmo. Continuidade é você manter a forma de governar”, disse Ricardo Ferraço, candidato à reeleição para governar o Espírito Santo, durante sabatina de A Gazeta e CBN Vitória, nesta segunda-feira (31). O atual governador declarou que, caso reeleito, vai comandar o Espírito Santo com todos que compõem a frente ampla de sua candidatura.

Ricardo Ferraço durante sabatina de A Gazeta e CBN
Ricardo Ferraço elencou diretrizes na saúde e na educação durante conversa Reprodução A Gazeta/CBN Vitória

Durante a sabatina, a colunista de A Gazeta Letícia Gonçalves indagou o candidato sobre o que ele manteria e o que mudaria em relação ao governo de Renato Casagrande. Ricardo assumiu como governador em abril deste ano.


Segundo ele, governar com continuidade requer diálogo, humildade, foco nos resultados para que o sentido da existência do Estado e do governo possa se fazer presente no dia a dia das pessoas.


Em seguida, o emedebista elencou o que seriam as diretrizes de seu governo, caso reeleito. “A primeira delas é cuidar das pessoas através das ações na saúde, na educação e na segurança pública. A segunda diretriz é fazer do Espírito Santo um Estado cada vez mais próspero, criando um ambiente para que as empreendedoras e os empreendedores possam se desenvolver. E a terceira diretriz é manter o rumo no sentido de você fazer um governo cada vez mais inovador, eficiente, inteligente, digital, trazendo para o Espírito Santo e para o dia a dia do governo tudo que possa simplificar e fazer o governo estar mais presente”, afirmou o candidato.

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Segundo Ricardo Ferraço, a continuidade também seria “assumir aperfeiçoar o governo do Estado e o Estado do Espírito Santo para se antecipar aos novos desafios”.


Sobre continuidade, o atual governador disse, ainda, que manterá a educação como um dos focos da gestão, reconhecendo o trabalho de Casagrande nessa frente. “Nossa educação está entre as três melhores do Brasil. Na Região Sudeste, estamos com a melhor educação quando comparada com São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro”, disse o candidato.

100% de ensino em tempo integral

Ricardo acrescentou, que durante a gestão de Casagrande, o Estado aumentou de 32 para 232 o número de escolas em tempo integral, no ensino fundamental e no ensino médio. Para este ano, afirmou, serão mais 20 escolas em tempo integral.


 “É minha meta oferecer 100% de ensino em tempo integral para o Espírito Santo. O futuro do Estado está sendo decidido, todos os dias, na sala de aula. A continuidade de tudo aquilo que estamos fazendo, de tudo que eu compartilhei com o governador Casagrande, é manter o Espírito Santo nesse mesmo rumo, nesse mesmo ritmo. Significa manter o Espírito Santo organizado, estruturado”, reforça Ricardo Ferraço.


O avanço, indicou ele, será pavimentado pela continuidade dos investimentos e da gestão eficiente dos recursos, diferenciais capixabas em relação a outros Estados.


Nós somos, talvez, o único Estado da federação que é nota A esses anos todos. Nota A+, porque isso nos dá capacidade de continuar investindo

Ricardo Ferraço, governador do Espírito Santo, candidato à reeleição

Sobre as distinções do seu governo em relação ao de Casagrande, Ricardo Ferraço disse apenas que “essas diferenças existem (até) nas famílias”. Afirmou que isso é absolutamente acessório diante daquilo que é essencial, que é manter o Espírito Santo como um "Estado respeitado e admirado no Brasil todo”.


Já sobre as influências de Renato Casagrande em seu governo, caso seja reeleito, o candidato afirmou que pretende “governar o Espírito Santo com quem nos ajudou nessa frente ampla”. Segundo o candidato, esse compromisso não é apenas com Casagrande e o partido dele, mas também com os demais partidos que compõem com ambos essa “visão compartilhada de governar o Espírito Santo”.

Compromissos políticos

Ele explica: “Você não pode convidar os partidos políticos para ganhar as eleições e depois não compartilhar essa governança com os partidos políticos. Mas o foco, o compromisso, é no resultado, na competência, nas realizações, nesse futuro cada vez mais próspero. E uma prosperidade compartilhada para os capixabas”, frisou.

Manter o Espírito Santo nesse rumo e nesse ritmo é continuar focando o nosso trabalho em resultados que estão presentes em todos os nossos 78 municípios

Ricardo Ferraço, governador do Espírito Santo, candidato à reeleição

Permanecer no rumo, segundo ele, é manter o governo organizado, com capacidade de planejamento e de entrega. "Até porque quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Nós vamos continuar com foco no interesse do Espírito Santo. (...) Por isso, tenho afirmado que eu sou 100% Espírito Santo, que eu sou 100% capixaba, que eu não vou subordinar o interesse do povo capixaba à polêmica, polarização política ou ideológica."

Sabatinas

Ricardo Ferraço foi o primeiro candidato a governador do Espírito Santo a ser sabatinado por A Gazeta e CBN Vitória. A próxima sabatina será nesta terça-feira (1º), com o candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos). Na quarta-feira (2), será a vez de Helder Salomão (PT). As conversas ocorrem a partir das 10 horas e têm duração de uma hora.


O bate-papo é com o time de colunistas do site — Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas — e a âncora da rádio, Fernanda Queiroz. Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as entrevistas são feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest, divulgada na última quinta-feira (27).

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