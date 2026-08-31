"Continuidade não é continuísmo", diz Ricardo sobre seguir gestão de Casagrande

Durante a sabatina, a colunista de A Gazeta Letícia Gonçalves indagou o candidato sobre o que ele manteria e o que mudaria em relação ao governo de Renato Casagrande. Ricardo assumiu como governador em abril deste ano.





Segundo ele, governar com continuidade requer diálogo, humildade, foco nos resultados para que o sentido da existência do Estado e do governo possa se fazer presente no dia a dia das pessoas.





Em seguida, o emedebista elencou o que seriam as diretrizes de seu governo, caso reeleito. “A primeira delas é cuidar das pessoas através das ações na saúde, na educação e na segurança pública. A segunda diretriz é fazer do Espírito Santo um Estado cada vez mais próspero, criando um ambiente para que as empreendedoras e os empreendedores possam se desenvolver. E a terceira diretriz é manter o rumo no sentido de você fazer um governo cada vez mais inovador, eficiente, inteligente, digital, trazendo para o Espírito Santo e para o dia a dia do governo tudo que possa simplificar e fazer o governo estar mais presente”, afirmou o candidato.