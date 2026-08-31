Setembro começa com alerta de tempestade e chuvas intensas no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de perigo potencial para tempestades e chuvas intensas no Espírito Santo na terça (1º) e na quarta-feira (2). Segundo o órgão, os avisos abrangem a metade sul do Estado, incluindo a Grande Vitória e parte da Região Serrana.





O alerta de tempestade, válido para 42 municípios capixabas entre 0h e 23h59 de terça-feira, prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Há ainda baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos e queda de galhos de árvores.





Já o alerta de chuvas intensas, válido para 37 cidades do Espírito Santo entre 0h e 23h59 de quarta-feira, também prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.





O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.