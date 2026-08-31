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Setembro começa com alerta de tempestade e chuvas intensas no ES

Avisos do Inmet atingem a metade sul do Estado e preveem ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 15:01

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

31 ago 2026 às 15:01
ES recebe alerta de tempestade para a terça (1º) e chuvas intensas para quarta (2)
ES recebe alerta de tempestade para a terça (1º) e chuvas intensas para quarta (2) Inmet/Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de perigo potencial para tempestades e chuvas intensas no Espírito Santo na terça (1º) e na quarta-feira (2). Segundo o órgão, os avisos abrangem a metade sul do Estado, incluindo a Grande Vitória e parte da Região Serrana.


O alerta de tempestade, válido para 42 municípios capixabas entre 0h e 23h59 de terça-feira, prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Há ainda baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos e queda de galhos de árvores.


Já o alerta de chuvas intensas, válido para 37 cidades do Espírito Santo entre 0h e 23h59 de quarta-feira, também prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.


O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Municípios sob alerta de tempestade

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itapemirim
  23. Itarana
  24. Iúna
  25. Jerônimo Monteiro
  26. Marataízes
  27. Marechal Floriano
  28. Mimoso do Sul
  29. Muniz Freire
  30. Muqui
  31. Piúma
  32. Presidente Kennedy
  33. Rio Novo do Sul
  34. Santa Leopoldina
  35. Santa Maria de Jetibá
  36. São José do Calçado
  37. Serra
  38. Vargem Alta
  39. Venda Nova do Imigrante
  40. Viana
  41. Vila Velha
  42. Vitória

Municípios sob alerta de chuvas intensas

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. Santa Maria de Jetibá
  33. São José do Calçado
  34. Vargem Alta
  35. Venda Nova do Imigrante
  36. Viana
  37. Vila Velha

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