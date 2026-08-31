Setembro começa com alerta de tempestade e chuvas intensas no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de perigo potencial para tempestades e chuvas intensas no Espírito Santo na terça (1º) e na quarta-feira (2). Segundo o órgão, os avisos abrangem a metade sul do Estado, incluindo a Grande Vitória e parte da Região Serrana.
O alerta de tempestade, válido para 42 municípios capixabas entre 0h e 23h59 de terça-feira, prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo. Há ainda baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos e queda de galhos de árvores.
Já o alerta de chuvas intensas, válido para 37 cidades do Espírito Santo entre 0h e 23h59 de quarta-feira, também prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em situações de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, pelo 193.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha