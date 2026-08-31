Advogada vence acidente e leva pódio nos 5k da Maratona de Vitória

Bruna Vitoria Galdino Goulart da Silva conquistou o primeiro lugar no pódio da prova de 5k da Maratona de Vitória, disputada manhã deste sábado (29), na Praça do Papa. A registrou feito tempo de 00:20:24. Além dela, a advogada capixaba Karina Vaillant também se destacou na prova, liderando a categoria PCD participativo nos 5k. Ela completou o percurso em 00:20:03, enquanto a segunda colocada, O resultado ganha ainda mais significado diante da trajetória de superação da corredora. Em dezembro de 2022, durante um desafio de 50k entre Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, Karina foi atropelada por um motorista embriagado. O grave acidente provocou fraturas e deixou sequelas que ainda interferem em sua passada.
Corredora há cerca de dez anos, Karina acumula diversas meias maratonas e já concluiu uma maratona. Após o atropelamento, ela transformou as dificuldades da recuperação em motivação para retomar o esporte e voltar às competições no ano passado. A preparação para a Maratona de Vitória, porém, teve um novo obstáculo.
“Vim sem muita expectativa porque tive uma lesão recente no tendão. Passei dez dias sem correr, fazendo tratamento, e só voltei há uma semana em ritmo mais lento. Subir ao pódio nessas condições torna esse resultado ainda mais especial”, comemora Karina.
Somente neste sábado (29) foram mais de quatro mil atletas percorrendo as ruas da capital. As provas de 21k e 42k acontecem neste domingo (30).
Resultado geral 5k e 10k
No masculino, Maquezile Gabriel Pio fechou os 5k com 00:16:01, seguido por Sergio Mauricio dos Santos com 00:16:26. Nos 10k, Alequessandro de Paula Silva finalizou a prova com 00:32:31 e Marcelo Siqueira, conhecido como Garibolt, ficou em segundo colocado com 00:34:27. As mulheres fizeram bonito também. Roberta Gomes Soares Ribeiro completou os 10k com 00:41:14 e Fabiana Domiciano ficou em segundo com 00:42:32.