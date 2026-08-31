Advogada vence acidente e leva pódio nos 5k da Maratona de Vitória

Bruna Vitoria Galdino Goulart da Silva conquistou o primeiro lugar no pódio da prova de 5k da Maratona de Vitória, disputada manhã deste sábado (29), na Praça do Papa. A registrou feito tempo de 00:20:24. Além dela, a advogada capixaba Karina Vaillant também se destacou na prova, liderando a categoria PCD participativo nos 5k. Ela completou o percurso em 00:20:03, enquanto a segunda colocada, O resultado ganha ainda mais significado diante da trajetória de superação da corredora. Em dezembro de 2022, durante um desafio de 50k entre Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, Karina foi atropelada por um motorista embriagado. O grave acidente provocou fraturas e deixou sequelas que ainda interferem em sua passada.





Corredora há cerca de dez anos, Karina acumula diversas meias maratonas e já concluiu uma maratona. Após o atropelamento, ela transformou as dificuldades da recuperação em motivação para retomar o esporte e voltar às competições no ano passado. A preparação para a Maratona de Vitória, porém, teve um novo obstáculo.