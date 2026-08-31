Adolescente é vítima de importunação sexual enquanto trabalhava em Vitória

Uma adolescente de 17 anos foi vítima de importunação sexual enquanto trabalhava em um food truck, na noite deste domingo (30), em Jardim Camburi, Vitória. Um cliente de 42 anos foi preso após a jovem pedir ajuda a uma equipe da Guarda Municipal que fazia patrulhamento na região. Ele foi autuado em flagrante por injúria qualificada e importunação sexual.





Segundo a inspetora Grampinha, a adolescente se aproximou dos agentes por volta das 21h, assustada e chorando, e contou o que havia acontecido. “A vítima se aproximou da gente muito assustada e chorando. Ela nos relatou que estava trabalhando quando o suspeito começou a importuná-la. Descreveu que ele perguntou, insistentemente, sobre o horário em que ela sairia do trabalho, a convidou para um jantar e, depois, uma festa.”





De acordo com a Guarda, mesmo após as recusas da adolescente, o homem não desistiu e chegou a segurá-la pelo braço. Diante da situação, colegas da jovem intervieram e a colocaram dentro do trailer. Ainda segundo os agentes, o suspeito teria seguido a adolescente para dentro do estabelecimento.





Os guardas foram até o local e abordaram o homem, que, segundo a corporação, estava alterado. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia Regional de Vitória. A adolescente foi levada em outra viatura à unidade policial para representar contra o suspeito.





A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria qualificada e importunação sexual. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.