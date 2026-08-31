Morre Hilda Cabas, que comandou cerimonial do Palácio Anchieta por décadas

Morreu, aos 98 anos, Hilda Cabas, que por décadas atuou como chefe de cerimonial do Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo. Dona Hilda, como era conhecida, morreu nesta quinta-feira (31). Nascida em Guaçuí, em 22 de março de 1928, ela se mudou ainda criança para Vitória. Ainda não há informações sobre a causa da morte nem sobre o velório.





Hilda se tornou um símbolo de elegância e simpatia nas solenidades realizadas no Palácio Anchieta. Ao longo de sua trajetória, acompanhou diferentes governos e recebeu autoridades de diversas gerações, sempre deixando sua marca pela elegância, educação e acolhimento.





A trajetória no governo começou em 1982, quando assumiu a organização das cerimônias oficiais. Em 2007, deixou de atuar em eventos particulares para se dedicar integralmente ao governo estadual. Em 2014, fez uma breve pausa e retornou em 2018, a convite do então governador Renato Casagrande.