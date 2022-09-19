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Leonel Ximenes

Dona Hilda Cabas deixa o governo do ES para cuidar da saúde

Exoneração da chefe de cerimonial foi publicada nesta segunda (19) no Diário Oficial

Públicado em 

19 set 2022 às 13:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dona Hilda folheia o livro sobre o Palácio Anchieta, local que foi extensão da sua vida
Dona Hilda folheia o livro sobre o Palácio Anchieta, local que foi extensão da sua vida Crédito: Hélio Filho/Secom
No mesmo dia em que a rainha Elizabeth era sepultada na Inglaterra, uma outra soberana sai de cena no Espírito Santo. Dona Hilda Cabas, 94 anos, chefe de cerimonial do governo do Estado, foi exonerada do cargo, conforme publicado nesta segunda-feira (19), no Diário Oficial. Segundo a coluna apurou, ela pediu para deixar a função para cuidar melhor da saúde junto à sua família.
Durante o auge da pandemia da Covid-19, dona Hilda Cabas ficou 425 dias longe do Palácio Anchieta, sede do Executivo Estadual, e do trabalho presencial como chefe de cerimonial do Governo.
Elegante e muito simpática, ela esteve à frente das cerimônias no Palácio Anchieta de 1982 a 2014, período em que se acostumou a receber as mais variadas autoridades. Cerimonialista das mais tradicionais do Espírito Santo, dona Hilda decidiu em 2007 parar de organizar eventos particulares para dedicar-se integralmente ao governo.

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Dona Hilda foi a primeira pessoa acima de 90 anos de idade - fora dos asilos - a ser vacinada no Espírito Santo, em ato simbólico realizado no dia 4 de fevereiro no Palácio Anchieta, com a presença do governador Renato Casagrande.

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“Recebemos sempre pessoas importantes, mas o que mais me emociona são os eventos com pessoas humildes”, declarou a cerimonialista ao site do governo, sobre a sua rotina de cerimonialista. A função de cerimonialista do governo do Estado está sendo exercida agora por Roberta Altoé.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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