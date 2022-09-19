Dona Hilda Cabas deixa o governo do ES para cuidar da saúde

No mesmo dia em que a rainha Elizabeth era sepultada na Inglaterra, uma outra soberana sai de cena no Espírito Santo. Dona Hilda Cabas, 94 anos, chefe de cerimonial do governo do Estado
, foi exonerada do cargo, conforme publicado nesta segunda-feira (19), no Diário Oficial. Segundo a coluna apurou, ela pediu para deixar a função para cuidar melhor da saúde junto à sua família.
Elegante e muito simpática, ela esteve à frente das cerimônias no Palácio Anchieta
de 1982 a 2014, período em que se acostumou a receber as mais variadas autoridades. Cerimonialista das mais tradicionais do Espírito Santo, dona Hilda decidiu em 2007 parar de organizar eventos particulares para dedicar-se integralmente ao governo.
Dona Hilda foi a primeira pessoa acima de 90 anos de idade - fora dos asilos - a ser vacinada no Espírito Santo, em ato simbólico realizado no dia 4 de fevereiro no Palácio Anchieta, com a presença do governador Renato Casagrande.
“Recebemos sempre pessoas importantes, mas o que mais me emociona são os eventos com pessoas humildes”, declarou a cerimonialista ao site do governo, sobre a sua rotina de cerimonialista. A função de cerimonialista do governo do Estado está sendo exercida agora por Roberta Altoé.