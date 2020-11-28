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Comportamento

Cerimonial, protocolo e etiqueta: você sabe o que significam essas palavras em um evento?

Tratada como frescura por algumas pessoas, mas de grande importância na realização dos eventos e cerimônias, as regras de protocolo, cerimonial e etiqueta evitam gafes e constrangimentos

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

28 nov 2020 às 05:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida Luciana Almeida
Decoração de festa
A maioria das pessoas não imagina a quantidade de itens que um evento precisa para ser realizado e alcançar o sucesso Crédito: Shutterstock
É desejo do ser humano pertencer e interagir positivamente com um grupo. Para isso, na intenção de gerar satisfação e bem-estar ao outro, os relacionamentos interpessoais precisam ser construídos com atenção e assertividade.
Para promover uma imagem positiva, empresas e organizações desejam apresentar ao público as suas melhores versões. Nesses momentos, ordem e detalhamento nas ações são fundamentais. A maioria das pessoas não imagina a quantidade de itens que um evento precisa para ser realizado e alcançar o sucesso necessário, impactando positivamente o seu público. A organização e o alinhamento de grande quantidade de informações são alguns deles.
Tratada como frescura por algumas pessoas, mas de grande importância na realização dos eventos e cerimônias, as regras de protocolo, cerimonial e etiqueta evitam gafes e constrangimentos. Par ilustrar a conversa, vamos entender o que representa cada uma dessas palavras:
Cerimonial - O cerimonial é o roteiro do evento. Horário de abertura, a sucessão de acontecimentos, se terá mesa de autoridades, se será necessário ter momento cívico, entre outros detalhes.
Protocolo - O protocolo são as ordens hierárquicas de precedência. Como os convites devem ser enviados a autoridades? Como a mesa deve ser composta de acordo com as autoridades presentes? Quem se deve fazer uso da palavra, e em qual momento? São alguns dos detalhes. Muito dos eventos têm a presença de autoridades públicas e as regras devem ser respeitadas, existe leis que determinam isso.
Já a etiqueta caracteriza-se pela cordialidade e gentileza ligadas às normas de convivência assertiva.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

Luciana Almeida Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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