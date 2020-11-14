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Comportamento

Nada como um eleitor elegante

Ao iniciar uma conversa política você deve observar se o seu real interesse está em entender o pensamento ou somente tentar influenciar a decisão do outro

Públicado em 

14 nov 2020 às 05:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

voto com elegância
Vote com elegância. No momento que estimulamos conversas civilizadas, estamos recebendo e divulgando informações sobre a importância do voto consciente Crédito: Shutterstock
Em tempo de eleições, aumenta a discórdia nos diálogos virtuais ou presenciais. É lamentável... a elegância perde espaço para ofensas e agressividade, impedindo, assim, a possibilidade de uma convivência respeitosa entre muitas pessoas. Alguns elementos devem ser observados quando iniciamos um bom debate. A intenção deve estar em obter informações para organizar a sua opinião sobre as melhores propostas entre os candidatos.
Ao iniciar uma conversa política você deve observar se o seu real interesse está em entender o pensamento ou somente tentar influenciar a decisão do outro. No momento que estimulamos conversas sobre esses assuntos, estamos recebendo e divulgando informações sobre a importância do voto consciente. Nesses momentos, é de extrema importância que a elegância e a boa educação sejam praticadas. Xingamentos e gritaria são sinais de fraqueza, demonstração clara de falta de argumento.
Caso perceba sinais de “fumaça” e confusão, interrompa a fala, mude de assunto e, se achar necessário, diga claramente que você não pretende levar a discussão adiante, porque entre a política e os seus relacionamentos, os relacionamentos são a sua prioridade. Evite confusão nas redes sociais. São exposições negativas desnecessárias e que não mudam a opinião das pessoas. Preserve-se!
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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