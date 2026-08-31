Trecho de rua em Viana é interditado para obra contra alagamentos; entenda

Um trecho da Rua Santa Helena, em Viana, está totalmente interditado para o tráfego de veículos a partir desta segunda-feira (31). O bloqueio, previsto até o dia 21 de setembro, ocorre para o avanço das obras do Tunnel Liner, sistema de drenagem que está sendo implantado para reduzir os alagamentos na região.
Segundo a Prefeitura de Viana, a interdição não afeta toda a Rua Santa Helena, mas apenas o trecho entre a região próxima à ponte que liga Vila Bethânia a São Francisco e o acesso à BR 262, em frente à empresa Real Café. Como referência, o local fica próximo à estrada do batalhão da Polícia Militar, onde funcionava o antigo Cali.
A BR 262 continuará acessível por outras rotas durante os trabalhos. De acordo com o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Enoni Erlacher, os motoristas terão diferentes opções para evitar o trecho bloqueado.
"Para quem segue Viana em direção à Grande Vitória, tem três vias de acesso antes do ponto de bloqueio", explicou.
Para chegar à BR 262, a orientação da Prefeitura de Viana é fazer a rotatória na Rua Padre Leandro e seguir pelas ruas Acezílio Marianelli e Luiza Cazotti.
Já para acessar Vila Bethânia e outros bairros da região, os motoristas podem utilizar as ruas Acezílio Marianelli e Luiza Cazotti, além da BR 447. Segundo o secretário, quem passar pelo ponto de interdição também poderá utilizar a BR 447 para retornar e acessar a região entre Vila Bethânia e São Francisco.
Túnel vai ajudar no escoamento da água
A prefeitura explicou que a interdição é necessária para uma etapa das obras do Tunnel Liner. O sistema utiliza uma técnica de engenharia subterrânea que permite realizar parte da intervenção sem a necessidade de abrir as vias na superfície.
A escavação é feita manualmente em etapas curtas, de aproximadamente 40 a 50 centímetros. O procedimento busca garantir maior controle durante o avanço dos trabalhos, além da estabilidade do solo e da proteção das estruturas existentes na superfície.
Nesta etapa, porém, será necessário abrir parte da Rua Santa Helena para fazer a ligação da estrutura subterrânea com o sistema que levará a água até o Rio Formate.
A intervenção tem como objetivo combater os alagamentos que atingem a região e chegam a afetar o trânsito na BR 262 durante períodos de chuva. O sistema vai captar a água e direcioná-la ao Rio Formate.
"Essa obra é inovadora, que é o túnel linear. Um método não destrutivo para captar a água e jogar diretamente no Rio Formate", afirmou o secretário.
A previsão informada pela Prefeitura de Viana é de que a obra completa seja concluída em até 20 meses. O projeto inclui um trecho de mais de 150 metros de rocha que precisará ser escavado.
Já a interdição da Rua Santa Helena está prevista somente até 21 de setembro e poderá terminar antes, dependendo do andamento dos trabalhos e das condições climáticas.