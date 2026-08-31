Trecho de rua em Viana é interditado para obra contra alagamentos; entenda

Um trecho da Rua Santa Helena, em Viana, está totalmente interditado para o tráfego de veículos a partir desta segunda-feira (31). O bloqueio, previsto até o dia 21 de setembro, ocorre para o avanço das obras do Tunnel Liner, sistema de drenagem que está sendo implantado para reduzir os alagamentos na região.





Segundo a Prefeitura de Viana, a interdição não afeta toda a Rua Santa Helena, mas apenas o trecho entre a região próxima à ponte que liga Vila Bethânia a São Francisco e o acesso à BR 262, em frente à empresa Real Café. Como referência, o local fica próximo à estrada do batalhão da Polícia Militar, onde funcionava o antigo Cali.





A BR 262 continuará acessível por outras rotas durante os trabalhos. De acordo com o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Enoni Erlacher, os motoristas terão diferentes opções para evitar o trecho bloqueado.





"Para quem segue Viana em direção à Grande Vitória, tem três vias de acesso antes do ponto de bloqueio", explicou.